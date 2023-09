„Sex Education” powraca na Netflix z ostatnią odsłoną! Zobaczcie zwiastun i zdjęcia z planu

To ostatnie wspólne chwile dla ekipy z Moordale, która gości na naszych ekranach od 2019 roku. Przygodę z "Sex Education" zakończymy ośmioma nowymi odcinkami, w tym finałowym, trwającym 83 minuty.

Trailer 4. sezonu zapowiada emocjonujący sezon pełen nowych, seksualnych doświadczeń, rozwoju osobistego, miłości, śmiechu, łez, przyjaźni i jeszcze więcej zachwycających stylizacji z garderoby Erica. Jean wraca do sesji terapeutycznych, choć tym razem z nowym szefostwem (Hannah Gadsby), Adam pracuje na farmie, a Aimee poznaje siłę swoich zdolności artystycznych. Na dodatek... Maeve wraca do Moordale na pierwszą prawdziwą randkę z Otisem.

„Sex Education” – opis 4. sezonu serialu. Co czeka widzów?

Po zamknięciu liceum Moordale Otis i Eric muszą odnaleźć się w nowej rzeczywistości — w Cavendish Sixth Form College. Otis denerwuje się perspektywą założenia nowej kliniki, a Eric modli się, aby znów nie dołączyli do przegrywów. Ale w Cavendish wszyscy uczniowie z Moordale przeżywają szok kulturowy — sądzili, że to oni są postępowi, tymczasem ta szkoła to zupełnie inny poziom. Codziennie na dziedzińcu ćwiczy się jogę, na topie jest zrównoważony rozwój, a najpopularniejsi uczniowie to ci... mili?!

Viv jest w szoku po zderzeniu z nowym podejściem, w którym to uczniowie mają decydujący głos i nie ma wyścigu szczurów. Jackson z kolei nie może zapomnieć o Cal. Aimee próbuje czegoś nowego, decydując się na egzaminy ze sztuki, a Adam zastanawia się, czy tradycyjna edukacja jest dla niego. Tymczasem Maeve realizuje swoje marzenia na prestiżowym Wallace University, gdzie uczy ją kultowy pisarz Thomas Molloy. Otis wciąż do niej wzdycha, przy okazji mierząc się z nowymi wyzwaniami: już nie jest jedynym dzieckiem w domu ani jedynym terapeutą w kampusie...

Finałowy sezon „Sex Education””

Nowe gwiazdy w 4. sezonie „Sex Education”

W serialu występują: Asa Butterfield, Gillian Anderson, Ncuti Gatwa, Aimee-Lou Wood, Emma Mackey, Connor Swindells, Kedar Williams-Stirling, Mimi Keene, George Robinson, Chinenye Ezeudu, Dua Saleh, Alistair Petrie, Samantha Spiro, Jim Howick, Rakhee Thakrar oraz Daniel Ings.

Do obsady ostatniego sezonu dołączą także: zdobywca nagrody Emmy i gwiazda Schitt's Creek, Dan Levy, Hannah Gadsby, Thaddea Graham (Doctor Who), Lisa McGrillis (Somewhere Boy), Marie Reuther (Kamikaze), aktorka i modelka Jodie Turner Smith, komik Eshaan Akbar oraz Felix Mufti, Anthony Lexa, Alexandra James, Reda Elazouar, Bella Maclean i Imani Yahshua.

Premiera 4. sezonu „Sex Education” już 21 września 2023. Tylko na Netflix.

Sukces „Sex Education” na Netflix

Serial „Sex Education” zadebiutował na platformie Netflix w 2019 r. Od tego czasu był wielokrotnie nominowany i nagradzany. W 2022 r. zdobył nagrodę główną dla najlepszego serialu komediowego (za trzeci sezon), podczas pięćdziesiątej jubileuszowej uroczystości rozdania nagród Emmy. Trzeci sezon Sex Education uzyskał 66,6 mln wyświetleń w ciągu pierwszych 91 dni.

Na początku lipca Netflix ogłosił, że 4. sezon będzie ostatnim sezonem serialu, a twórczyni, główna scenarzystka i producentka wykonawcza Laurie Nunn, w wystosowanym z tej okazji liście otwartym, powiedziała do fanów: „Jesteśmy niesamowicie dumni z Sex Education i wdzięczni naszym znakomitym scenarzystom, obsadzie i ekipie, którzy wkładają tyle serca w tworzenie każdego odcinka. Pracowali niestrudzenie, aby udostępnić wam ostatnią serię i nie możemy się doczekać, aby się nią z wami podzielić".

