The Rolling Stones wydają płytę po 18 latach. Jest pierwszy singiel

The Rolling Stones powracają. Legendarny zespół zapowiedział pierwszy krążek od 2005 roku. To jednak nie koniec niespodzianek. Do sieci już trafił singiel zapowiadający album.

The Rolling Stones zapowiedzieli nową płytę

O godzinie 15.00 czasu polskiego The Rolling Stones wystąpił na specjalnej konferencji prasowej prowadzonej przez Jimmy'ego Fallona i oznajmił same dobre wieści. Przede wszystkim po kilkunastu latach przerwy muzycy zdecydowali wydać się nowy album „Hackney Diamonds”. Krążek nakładem Universal Music. ukaże się już 20 października 2023 roku.

Na płycie pojawi się aż 12 kawałków. Co ciekawe, kawałki zostały nagrane w różnych miejscach na świecie: Henson Recording Studios w Los Angeles, Metropolis Studios w Londynie, Sanctuary Studios w Nassau na Bahamach oraz w nowojorskich Eletric Lady Studios i The Hit Factory/Germano Studios.

To pierwsza współpraca muzyków z urodzonym w Nowym Jorku producentem i muzykiem Andrew Wattem. Wyjątkowa okładka została stworzona przez Paulinę Almirę. Kobieta określa się jako animatorkę cyfrową.

Dobre wieści dla fanów The Rolling Stones. Nie tylko nwoy singiel, ale także płyta

To jednak nie koniec dobrych wiadomości. Singiel promujący krążek „Hackney Diamonds” już ujrzał światło dzienne. W sieci dostępna jest już piosenka „Angry”, a także klip do kawałka. Zapewne warto wspomnieć o tym, że główną rolę w teledysku, który przypomina te sprzed kilkudziesięciu lat, wystąpiła znana aktorka. Trudno uwierzyć, że piękność tańcząca na czerwonym kabriolecie to Sydney Sweeney, widzom znana z takich produkcji jak „Euforia”, „Biały Lotos”, „Opowieści podręcznej”.

