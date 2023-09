Andrzej Grabowski i Krzysztof Skiba zatańczyli na weselu muzyka. Mamy wideo

Od kiedy Krzysztof Skiba potwierdził swój związek z 26 lat młodszą Karoliną Kempińską, jego życie znów jest na świeczniku. Parze ewidentnie podoba się taki stan rzeczy, ponieważ chętnie podsycają zainteresowanie mediów.

Skiba wziął ślub z 33-latką

Związek lidera Big Cyc i 33-latki wyszedł na jaw, jeszcze kiedy formalnie muzyk był mężem innej kobiety. Kiedy stał się wolny, razem z nową partnerką szybko zaczęli planować ślub. Już wcześniej Skiba przeprowadził się dla nowej miłości z rodzinnego Trójmiasta do Łodzi, a później chętnie opowiadał o szczegółach ceremonii.

Ślub odbył się w sierpniu, a zakochanym udzieliła go prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. Po wydarzeniu Kempińska i Skiba tym chętniej opowiadali o łączącej ich miłości i wrażeniach po weselu. Oczywiście na imprezie nie mogło zabraknąć znanych znajomych muzyka. Pojawili się m.in. Michał Milowicz z partnerką, Krzysztof Ibisz i Jacek Kawalec. Koledzy Skiby z zespołu Big Cyc wykonali romantyczny utwór „Facet to świnia”. Wszystko mogliśmy śledzić dzięki mediom społecznościowym.

Wspólny taniec Grabowskiego i Skiby hitem internetu. Mamy wideo

Niedługo później para pochwaliła się romantycznym nagraniem z wesela. Teraz jednak do sieci trafiło coś znacznie interesującego. Krzysztof Skiba pokazał fragmenty filmu, które nie trafiły do klipu z uroczystości. Co ciekawe, podczas występu Michała Milowicza, który z gorszym lub lepszym rezultatem śpiewa utwór Elvisa Presleya, o uwagę Skiby dość mocno zabiega Andrzej Grabowski. Kiedy młoda para kołysała się w takt melodii, serialowy Ferdynand Kiepski koniecznie chciał zatańczyć z muzykiem. Chwilę później jego miejsce zajął Jacek Kawalec, ale Grabowski nie dawał za wygraną i wrócił do celebryty.

Nagranie z popisów Skiby i Grabowskiego znalazło się na profilu tego pierwszego. Fani byli zachwceni dystansem aktora i muzyka i nie ukrywali tego w komentarzach.

Czytaj też:

Żona Skiby w pierwszym wywiadzie po ślubie. Zdradziła szczegóły ceremoniiCzytaj też:

Grabowski zniesmaczony słowami Skiby. „Skąd wie co robię w pokoju?”