6 nowych tytułów od dziś na Netflix. Co obejrzymy?

Serial „69”

Adaptacja głośnego filmu Pen-eka Rattanaruanga „6ixtynin9” opowiadającego historię kobiety, która po utracie pracy w korporacji wraca do domu bez pieniędzy. Gdy przed drzwiami swojego domu znajduje pudełko z ogromną sumą w środku, wkrótce jej właściciele zgłaszają się, aby odzyskać zgubę.



„Infamia”

Po latach życia w Wielkiej Brytanii, nastoletnia Romka Gita i jej rodzina wracają się do rodzimej Polski. Po powrocie, dziewczyna próbuje odnaleźć siebie i odkrywa swoje pasje, jednocześnie prowadząc życie regularnej siedemnastolatki. Jednak kiedy się zakocha, będzie musiała balansować między współczesnym światem nastolatków a tradycyjnymi rodzinnymi zasadami.



„Gotowy do służby”

Suzano (Leandro Hassum) urodził się i wychował w fikcyjnym mieście Campo Manso na zapadłej prowincji stanu Rio de Janeiro. Jednakże gdy przypadkiem udaje mu się schwytać zbiegłego przestępcę powiązanego z gangiem hazardowym, trafia w centrum akcji — do samego Rio. Jako nowy komendant zupełnie sobie nie radzi, przez co w 8. komisariacie Rio de Janeiro wszystko wywraca się do góry nogami. Wszyscy jego skorzy do działania współpracownicy są przekonani, że nie utrzyma się na stanowisku zbyt długo. Jednak jego niekonwencjonalne metody oraz ogromne serce mogą okazać się sekretną bronią w walce z przestępczością.



„Dom Tahira”

Gdy staje się jasne, że nic już nie uratuje rodzinnego sklepu rybnego przed bankructwem, Tahir i jego bliscy postanawiają przerzucić się na handel innym towarem. Pogoń za sukcesem może jednak pogrążyć ich w chaosie. Serial komediowy o rodzinie Saudyjczyków, która zamienia handel rybami na handel cudownym preparatem w nadziei na podbicie nowego rynku. Choć muszą się mocno nakombinować, odkrywają przy tym wartość poświęcenia, braterstwa i więzi rodzinnych.



„Drapieżniki”

Porywający serial przyrodniczy o pięciu gatunkach drapieżników z całego świata walczących o przetrwanie w swoich naturalnych środowiskach. Zobacz, jak wygląda życie gepardów, niedźwiedzi polarnych, likaonów i innych śmiertelnie niebezpiecznych łowców, którzy toczą nieustanną walkę o dominację. Narratorem tego intrygującego serialu przyrodniczego jest nominowany do Oscara Tom Hardy.



„Honor skauta: Tajne akta Boy Scouts of America”

Ten oparty na wywiadach z demaskatorami, ofiarami i byłymi pracownikami dokument śledczy ujawnia, w jaki sposób organizacja Boy Scouts of America próbowała zatuszować jeden z najbardziej przerażających skandali związanych z wykorzystywaniem seksualnym dzieci w historii.Czytaj też:

