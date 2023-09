Caroline Derpieński i Marcin Hakiel u Kuby Wojewódzkiego. Zapowiedź oburzyła widzów

Już we wtorek 5 września w nowym odcinku show „Kuba Wojewódzki” zobaczymy dwie osoby, o których bardzo głośno jest ostatnio w polskich mediach.

Będzie to Marcin Hakiel, polski tancerz i choreograf, który w sierpniu 2022 roku rozwiódł się z Katarzyną Cichopek, z którą ma dwoje dzieci. Od tamtej pory wielokrotnie publicznie opowiadał o kulisach ich rozstania, a także dzielił się w sieci materiałami ze swoimi nowymi partnerkami. W zapowiedzi nowego „Kuby Wojewódzkiego” dziennikarz pyta go, czy jakby dostał propozycję walki na pięści z Maciejem Kurzajewskim, to by się na takową zdecydował.

Caroline Derpieński u Kuby Wojewódzkiego. Mówiła o „swoim latynoskim miliarderze”

Drugą rozmówczynią „króla TVN” będzie Caroline Derpieński – influencerka, z 7,3 mln obserwujących na Instagramie, która w wywiadach wielokrotnie opowiadała o swoim 60-letnim narzeczonym milionerze. W zapowiedzi nowego odcinka swojego show Wojewódzki przytacza słowa kobiety, o tym, że „nie ma żadnego talentu, ale za to ma urodę i pieniądze”. Ona odpowiada na to: „No bo mam”.

– Mam wszystko, co chcesz, jestem „full package”. Ja to mówię codziennie mojemu Jackowi, to jest mój latynoski miliarder – mówi kobieta dalej. – A czy on istnieje, tak między nami? – pyta Wojewódzki. – Istnieje, oczywiście – odpowiada Derpieński. – To jest zdecydowanie miłość, bo jeżeliby była to transakcja, to ja bym była taką typową kobietą, która by rozpie******* pieniądze swojego partnera, a ja jestem tak młodą osobą, że ja nie wiem, czy nie zostanę aktorką, astronautką, prezydentem – mówi później kobieta w skrócie wywiadu.

Jak fani Kuby Wojewódzkiego zareagowali na odcinek z Derpieński i Hakielem?

Pomysł zaproszenia do studia Caroline Derpieński nie przypadła fanom programu do gustu, co widać po dodawanych w sieci komentarzach. Dużo ludzi jednak deklaruje, że włączy program, bo chce to zobaczyć na własne oczy.

„Dobrze że nie mam tv od ponad 10 lat. Widzę że to była bardzo dobra decyzja. Poziom to dno, ale jakie społeczeństwo, taka rozrywka, niestety”; „Smutno, że w takim programie tacy goście. Szkoda”; „Żenada, trzeba było Janoszek do kompletu zaprosić”; „Dramat i taką głupotę się promuje”; „Co za żenada” – piszą widzowie pod zapowiedzią odcinka. Wideo zebrało już ponad 3,5 tys. wpisów, zostało 1,2 tys. razy udostępnione i zebrało ponad 39 tys. reakcji.

„Kuba Wojewódzki” z Hakielem i Derpieński. Gdzie obejrzeć?

Odcinek „Kuby Wojewódzkiego” z Caroline Derpieński i Marcinem Hakielem już we wtorek 5 września o godz. 22:40 na TVN.

