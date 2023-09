Syn Szelągowskiej pozuje dla „Vouge'a”. Pokazał fotki

Dorota Szelągowska jest związana z telewizją od lat. Poza tym gwiazda spełnia się w mediach społecznościowych, gdzie jest w stałym kontakcie z fanami. Niedawno napisała też książkę.

Syn Doroty Szelągowskiej robi karierię

Gwiazda jednocześnie jest mamą dwójki pociech. Szelągowska ma dwójkę dzieci: 22-letniego Antoniego oraz 5-letnią Wandę. Na swoim koncie ma trzy nieudane małżeństwa, ale jak teraz przekonuje, wreszcie jest szczęśliwa. Przez 13 lat córka Katarzyny Grocholi była żoną kompozytora i dyrygenta Adama Sztaby. Kiedy para się związała, celebrytka była już mamą kilkuletniego chłopca. Antoni nie przyjął nazwiska swojego ojca Pawła Hartlieba, ale właśnie Adama Sztaby.

Antoni Sztaba pozuje dla „Vouge'a”

Starsza pociecha celebrytki odnosi już własne sukcesy. Antoni Sztaba obecnie studiuje w łódzkiej filmówce, a na swoim koncie ma już doświadczenie aktorskie. – Nie nosi mojego nazwiska, nie jest z nim kojarzony i nie dlatego dostał się na studia. Po prostu jest zdolny i jestem z niego taka dumna – powiedziała dla „Faktu” Dorota Szelągowska. Chłopak niedawno zagrał w popularnym serialu „Lipowo. Zmowa milczenia”, oraz filmie „Minghun”.

To jednak nie koniec suckesów wnuka Katarzyny Grocholi. Antoni Sztaba właśnie pochwalił się sesją dla kultowego „Vouge'a”. „Fotinki z sesji dla »Vogue Polska«” – napisał pod fotografią, gdzie widzimy go w stroju gladiatora. W dalszej części pochwalił współpracowników. „A jak sobie kupicie wrześniowe wydanie, to można tam przeczytać co sobie tam myślę i co czasem robię, i jedno z tych zdjęć też” – dodał na koniec.

