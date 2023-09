52-letnia Ewa Wachowicz wzięła ślub. Kim jest jej wybranek Sławomir Kowalewski?

Z mediów społecznościowych Miss Polonia 1992 roku wynika, że jej ślub z Sławomirem Kowalewskim odbył się w Kościele św. Piotra i Pawła w Krakowie.

„Nasz Najszczęśliwszy Dzień” – podpisała post z pierwszą serią fotek Wachowicz, dzieląc się z obserwującymi czułymi, pełnymi ciepła i miłości ujęciami. Widać na nich dokładnie piękną suknię, jaką na ten wyjątkowy dzień wybrała dziennikarka, a także nietypową stylizację jej wybranka.

Pod postem pojawiła się masa komentarzy od znanych ludzi. „Ewa Gratulacje. Jeszcze raz Sorki, że nie mogliśmy być” – napisał Maciej Dowbor. „Ewuniu, gratulacje. To wspaniała wiadomość. Szczęścia i radości z każdego spędzonego dnia razem” – życzyła Anita Kręglicka. „Ewuś! Gratulacje z całego serca! Niech dobro się mnoży wokół Was” – podkreślała Marzena Rogalska. „Ogromnie żałujemy, ze nie mogliśmy być tego częścią lecz wiem, że całym kochającym ogromnym sercem byliśmy z Wami wraz z czystymi i dobrymi myślami dla Was. Dziękuje za zaufanie i otwarte serce! Niech ta wspólna droga będzie wszystkim co najlepsze na tej Ziemi” – napisała Marcelina Zawadzka. „Ewuniu, Kochana, Sławku, cudne przypieczętowanie przepięknej przyjaźni w miłości i niech tak zostanie z Wami na zawsze” – dodała Ewa Drzyzga.

Wachowicz dodała potem ujmujące ujęcia z Zamku w Przegorzałach, gdzie prawdopodobnie odbyło się ślubne przyjecie pary. Podzieliła się także wideo z przygotowań do ślubu.

Sławomir Kowalewski. Czym się zajmuje?

Sławomir Kowalewski jest drugim mężem Ewy Wachowicz. Miss Polonia w 1996 roku w ambasadzie RP w Pretorii poślubiła dziennikarza Przemysława Osuchowskiego. Wspólnie z nim ma córkę Aleksandrę, która przyszła na świat w 2000 roku. Para rozwiodła się siedem lat po jej urodzeniu. Jakiś czas później Wachowicz związała się ze Sławomirem Kowalewskim. Po raz pierwszy publicznie pojawili się w 2017 roku na premierze serialu „Miasto skarbów”.

Kowalewski uczęszczał do Szkoły Muzycznej w Szczecinie, a potem studiował filologię polską na Uniwersytecie Szczecińskim i kulturoznawstwo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Szeroka publiczność może kojarzyć Sławomira Kowalewskiego z porannej audycji „Byle do piątku” w RMF FM. Aktualnie wybranek Wachowicz pracuje w Radiu Kraków, a na stronie internetowej rozgłośni przeczytać o nim możemy, że „uwielbia górskie wędrówki, dobrą kuchnię, żeglarstwo i wesołe towarzystwo”.

Mężczyzna zajmuje się też muzyką. W 2016 roku wziął udział w programie „Must Be The Music”, gdzie zaprezentował piosenkę „Nigdy więcej” z repertuaru Piotra Szczepanika. Nie udało mu się jednak zajść w formacie daleko – mimo, że jego pierwszy występ bardzo chwaliła Kora. Zobaczcie nagranie z odcinka:

