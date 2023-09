„Szansa na Sukces. Eurowizja Junior 2023”. Wiemy, kto awansował w 1. odcinku eliminacji!

O tym, kto reprezentował będzie Polskę na Eurowizji 2023 przekonamy się podczas finału „Szansy na Sukces. Eurowizji Junior 2023”, który odbędzie się już 24 września. Wcześniej na TVP2 widzowie obejrzą trzy odcinki półfinałowe, w których znalazło się siedmioro uczestników wyłonionych w majowych castingach. Wszystkie odcinki będą transmitowane w każdą kolejną niedzielę o 15:15 na antenie TVP 2. W niedzielę 3 września odbył się pierwszy odcinek eliminacji.

W jury zasiedli Tulia, Sarah James i Marek Sierocki, a kandydaci zaprezentowali światowe hity. Młode talenty zaśpiewały takie hity jak „Counting Stars” grupy OneRepublic i „Easy On Me” brytyjskiej piosenkarki Adele. Oprócz tego zabrzmiały także utwory ze świata Eurowizji. (Rosa Linn – „Snap” / Eurowizja 2022, Michał Szpak – „Color Of Your Life” / Eurowizja 2016, Frans – „If I Were Sorry” / Eurowizja 2016).

Kto wygrał w 1. odcinku eliminacji „Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2023”?

Ostatecznie wyróżnienie w odcinku otrzymał Miłosz Zarzeka, który śpiewał piosenkę „Color Of Your Life”. Z kolei awans do finału wywalczyli: Leon Olek z piosenką „Counting Stars” oraz Daria Malicka z utworem „Easy On Me”.

Zobaczcie ich występy:

Kiedy kolejne odcinki eliminacji do Eurowizji Junior 2023?

Kolejne odcinki formatu „Szansa na Sukces. Eurowizja Junior 2023” widzowie obejrzą w niedzielę 10 września, a następnie 17 września. Finał eliminacji będzie miał miejsce w niedzielę 24 września.

Eurowizja 2023 w Nicei

Wiemy już, że do Nicei nie pojedzie zwyciężczyni ostatniej edycji The Voice Kids, Martyna Gąsak. Nie może ona wziąć udziału ze względu na przekroczenie regulaminowego wieku czternastu lat.

21. Konkurs Piosenki Eurowizji dla Dzieci odbędzie się w niedzielę 26 listopada w Nicei. Miejscem konkursu jest 9-tysięczna hala Palais Nikaïa. To druga w ciągu trzech lat edycja organizowana przez Francję. Slogan konkursu brzmi Heroes. Po pięciu startach z udziału wycofał się gościnnie występujący nadawca z Kazachstanu.

Po kilku edycjach Europejska Unia Nadawców zrezygnowała z możliwości prezentowania podczas występów wcześniej nagranych nakładek wideo. Ponadto wszyscy wykonawcy będą musieli występować na żywo i nie wolno będzie wykorzystywać sprzętów usprawniających wokal uczestników. To pierwsza w historii edycja konkursu, w której wystąpią wszystkie państwa tzw. Wielkiej Piątki.

