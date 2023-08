Kiedy Sławek Uniatowski śpiewał w Sopocie, płonął mu dom. Pokazał zniszczenia

W czwartek 24 sierpnia Sławomir Uniatowski wystąpił podczas koncertu Magic Words na scenie Sopocie podczas Top of the Top Festival. Zaśpiewał jeden z hitów Zbigniewa Wodeckiego – utwór zatytułowany "Nad wszystko uśmiech Twój". Teraz zdradził w mediach społecznościowych, że był to dla niego bardzo trudny czas.

– Zanim wszedłem na scenę w czwartek w Sopocie, dowiedziałem się, że płonie mi dom. Na szczęście dzięki moim kochanym sąsiadom, którzy zauważyli pożar w porę, udało się go opanować. Cały dom mi nie spłonął, tylko część – przekazał.

Jak mówi aktor, do wymiany ma częściowo elewację, okna, dach garażu i dach sąsiada, którego dom na szczęście był ubezpieczony. – Ja wprowadziłem się przed chwilą, więc miałem ten dom ubezpieczyć w tygodniu, ale mi się nie zdążyło. Będę więc musiał ten burdel sam naprawiać – powiedział.

Uniatowski prosi fanów o pomoc

– Sąsiad zauważył pożar w porę. Powiedział, że jakby strażacy dowiedzieli się o tym pożarze jakieś 5, 7 minut później, to zająłby się cały dom. Cały czas nie wiadomo, co się stało. Podobno tuje, które tutaj były, płonęły, jakby polane benzyną, co wcale nie znaczy, że tak było, bo ja nie mam wrogów raczej chyba i też niespecjalnie ludzie wiedzą, gdzie ja mieszkam. To wszystko jest zwęglone, a ja w tym Sopocie cały na biało byłem – mówi na nagraniu artysta.

Piosenkarz poprosił swoich fanów, aby polecali mu fachowców, którzy „nie skroją go, jak autobusowi kieszonkowcy”. „Jutro wpada elektryk i dekarz, celem oceny sytuacji. W domu brak prądu, zimna woda... Ale najbardziej brak muzyki” – napisał. Uniatowski podzielił się też na swoim InstaStories memami ze sobą samym w głównej roli. Pokazał także zdjęcia zniszczonego domu.

Galeria:

