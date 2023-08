Aktor z serialu „Hannah Montana” w tarapatach. Za co zatrzymany został Mitchel Musso?

32-letni Mitchel Musso przez pięć lat wcielał się w Olivera Okena w niezwykle popularnym serialu Disney Channel „Hannah Montana” u boku Miley Cyrus i Emily Osment. Podkłada także głos pod Jeremiasza w wersji oryginalnej serii „Fineasz i Ferb”.

Co zrobiła aktor z serialu „Hannah Montana”?

Aktor został aresztowany w sobotę 26 sierpnia w mieście Rockwall w amerykańskim stanie Teksas. Mitchelowi Musso postawiono w sumie pięć zarzutów, wynikających z incydentu, który miał miejsce w jednym z miejscowych hoteli około godziny 19:00 czasu lokalnego.

Znany z serialu „Hannah Montana” aktor miał „wydawać się być nietrzeźwym”, gdy wszedł do hotelu, gdzie „wziął sobie paczkę czipsów i zaczął je jeść”. Jak uściślili funkcjonariusze policji, kiedy został poproszony przez obsługę o zapłatę za czipsy, zaczął obrażać wszystkich werbalnie i opuścił budynek. Został zatrzymany przez służby tuż po tym, jak wyszedł z hotelu. Na zdjęciu, które udostępniła w sieci policja z Rockwall, aktor stoi pod ścianą do zdjęć, robionych po aresztowaniu i osłania swoją klatkę piersiową białym ręcznikiem.

Mitchel Musso wpłacił kaucję i wyszedł z aresztu

„Rutynowa kontrola wykazała także, że pan Musso miał do zapłacenia kilka zaległych mandatów drogowych. Został przetransportowany do aresztu w hrabstwie Rockwall, gdzie ukarano go za wszystkie wyżej wymienione zarzuty” – podają funkcjonariusze. Aktor spędził noc w areszcie i opuścił je po wpłaceniu kaucji w wysokości tysiąca dolarów.

