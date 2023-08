Żona Skiby w pierwszym wywiadzie po ślubie. Zdradziła szczegóły ceremonii

Karolina Kempińska, teraz Skiba, stała się osobowością medialną os kiedy na jaw wyszedł jej związek z liderem Big Cyc. Kiedy artysta rozwiódł się z żoną, postanowił poślubić 26 lat młodszą kobietę. Na ceremonii zabrakło jednak syna muzyka. Teraz o szczegółach opowiedziała wybranka Skiby.

Syn Skiby nie pojawił się na jego ślubie

19 sierpnia 2023 roku Krzysztof Skiba poślubił młodszą o 26 lat Karolinę Kempińską. Chociaż artysta dalej jest aktywny zawodowo, to ostatnio jego życie uczuciowe najbardziej interesuje media. W grudniu 2022 roku muzyk potwierdził związek z dziewczyną i przyznał, że jest w trakcie rozwodu z wieloletnią żoną Renatą.

Kiedy jeszcze małżeństwo Skiby trwało, nie opowiadał o nim zbyt dużo. Wiadomo było jedynie, że żonę Renatę poznał w czasie studiów, a kobieta pracuje na uniwersytecie, gdzie wykłada łacinę oraz grekę. Była już para doczekała się dwóch dorosłych synów, których dzieli 10 lat różnicy. Jednym z nich jest Tytus Skiba. Chłopak niedawno wyznał, że jest biseksualny i opowiedział, jak na tę wiadomość zareagował jego ojciec.

Chociaż o swoim ślubie opowiadali dużo i chętnie, to ostatecznie okazało się, że na wydarzeniu nie pojawił się Tytus Skiba. Ślub Skiby i Kempińskiej odbył się w plenerze, a udzieliła go prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. Nie zabrakło celebrytów. Pojawili się m.in. Michał Milowicz z partnerką, Krzysztof Ibisz i Jacek Kawalec. Koledzy Skiby z zespołu Big Cyc wykonali romantyczny utwór „Facet to świnia”. Wszystko mogliśmy śledzić dzięki mediom społecznościowym. Syn muzyka Tytus przyznał, że nie pojawił się, ponieważ zwyczajnie nie dostał zaproszenia. – Nie mam z ojcem kontaktu od niemal 1,5 roku – dodał.

Pierwszy wywiad nowej żony Skiby

Teraz głos zabrała szczęśliwa pani Skiba, która już zdążyła zmienić nick w mediach społecznościowych. Celebrytka podkreśliła, że dzień był absolutnym spełnieniem marzeń. – My się bardzo fajnie ze sobą bawiliśmy, nasi przyjaciele się super bawili. Było takie zamknięte grono ludzi, którym całkowicie ufaliśmy. Poprawin nie mieliśmy, ale impreza trwała finalnie do 8 rano – powiedziała.

Na ślubie zakochanych towarzyszyły im czworonogi, które są adoptowane. Zarówno Krzysztof Skiba jak i Karolina Kempińska zachęcają swoimi działaniami do wspierania zwierzaków. Zrobili to także podczas ślubu.

– Poprosiliśmy gości, by zamiast kwiatków czy alkoholu, przywieźli karmę dla psów. W związku z tym, że większość osób była spoza Łodzi, pytali się, czy możemy otworzyć jakąś skarbonkę, żeby dali pieniążki. Przywieźli zarówno karmę, jak i pieniądze. Karma poszła do schroniska w Łodzi, pieniądze na dioz.pl. Przy okazji, chciałabym zaapelować, by przynosić do schroniska stare koce, prześcieradła czy kołdry, bo placówki bardzo potrzebują tych darów. To nic nie kosztuje, a psiakom naprawdę zawsze się to przyda – powiedziała ukochana lidera Big Cyc w rozmowie z Radiem Eska.

