Janoszek miała prosić Rutkowskiego o pomoc. Stanowski komentuje

Oj cóż to były za czasy, kiedy Krzysztof Stanowski toczył medialną (i prawną) walkę z Natalią Janoszek. Niby chwilę temu, a jednak jakby dawno. W środę okazało się, że wszystko mogłoby wyglądać zupełnie inaczej, gdyby nie odmowa ze strony… Krzysztofa Rutkowskiego.

– Janoszek zwróciła się do mnie z prośbą o pomoc. To było już po wybuchu tej całej afery. Chciała, żebym uderzył w Stanowskiego. Miała przyjechać do mnie i przekazać mi jakieś cenne informacje. Ale po tym jak wyszło „Bollywoodzkie zero” chyba nie miała ochoty się z nikim spotykać – ogłosił Rutkowski podczas rozmowy z portalem ShowNews.

Rutkowski zadzwonił do Stanowskiego

A więc dlaczego działania detektywa nie poszły dalej? Jak twierdzi sam Rutkowski, w dużej mierze była to jego decyzja. Postanowił, że ponieważ bardziej ufa Krzysztofowi Stanowskiemu, to najpierw porozmawia z nim osobiście i przedstawi całą sytuację.

– Zadzwoniłem do Krzyśka i powiedziałem mu, że Janoszek ma do mnie przyjechać i zobaczymy jak to się dalej rozwinie. Obiecałem mu, że jak tylko dostanę informacje, to do niego zadzwonię. Wszystko zakończyło się jednak na tej jednej rozmowie, ponieważ natalia się nigdy u mnie nie pojawiła. Ona już wiedziała, że jest na samym dnie show-biznesu – kontynuował detektyw.

Stanowski odpowiedział na doniesienia

Co nikogo nie powinno dziwić, na reakcję Krzysztofa Stanowskiego po wywiadzie nie musieliśmy długo czekać. Sama odpowiedź dziennikarza była zwięzła i prosta, choć wymowna. Na platformie X (dawniej Twitter) udostępnił on artykuł ShowNews, który podpisał trzema „buźkami płaczącymi ze śmiechu”.

Na szczęście w komentarzach otrzymaliśmy trochę więcej informacji. Stanowski potwierdził, że Rutkowski faktycznie do niego dzwonił. Skomentował także zarzuty wobec detektywa dotyczące nieprofesjonalności. „Nie no, z tego co ja rozumiem, to zadzwoniła do niego, ale nawet nie spotkali się w tej sprawie” – napisał dziennikarz.

