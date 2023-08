KRRiT nałożyła karę na Poszwixxxa. 14 lat po premierze teledysku

Utwór „Życzenie śmierci” z 2009 roku to kolaboracja grupy Fabuła Poszwixxxa z takimi artystami jak Miodu, Pih, Ero i Ten Typ Mes. Zespół, który stoi za kontrowersyjnym teledyskiem rozpadł się w 2014 roku. W 2021 roku w wieku 37 lat zmarł jeden z członków Fabuły Michał „Bezczel” Banaszek.

KRRiT ukarała Poszwixxxa po 14 latach od premiery teledysku

O ukaraniu przez KRRiT Poszwixxx poinformował na swoim Facebooku. „Po 14 latach od emisji teledysku Fabuła »Życzenie śmierci« z gościnnym udziałem Piha, Ero i Ten Typ Mesem, KRRiT szantażuje mnie karą w wysokości 10 tys. zł za »promowanie alkoholu i narkomanii« i jeszcze kilku rzeczy” – napisał.

W uzasadnieniu nałożenia kary finansowej, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, argumentuje: „W treści utworu wykonawca odnosi się do ofiary, jako do »mięsa«, a do pomieszczenia, w którym ma do tego dochodzić, jako do »pociągu z mięsem« lub »masarni«: »katusze, haki, na stołach flaki, (...), chodź oprowadzę Cię po mojej prywatnej masarni«. Cała scena kończy się wzięciem przez wykonawcę zamachu siekiery w kierunku szyi leżącej na stole ofiary. W trakcie wykonywanego po raz drugi refrenu pojawiają się natomiast krótkie sceny z baru, w którym m.in. spożywany jest alkohol”. W klipie pojawia się też także, na co zwróciła uwagę KRRiT, adres strony internetowej powiązanej z substancjami odurzającymi.

Co zamierza Łukasz Poszwa?

Łukasz Poszwa nie zamierza płacić nałożonej kary. Zapowiedział, że odwołał się w tej sprawie, zwracając uwagę na to, że za podobne czyny można byłoby ukarać twórców filmowych, serialowych czy innych artystów, tworzących teledyski.

Czytaj też:

„Ahsoka” już na Disney+! Kiedy nowe odcinki będą trafiać na platformę?Czytaj też:

Jakimowicz ujawnia kulisy zwolnienia z TVP. Rachoń doprowadził jego żonę do płaczu