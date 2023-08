Najlepsze seriale-thrillery teraz na Netflix. Sierpień 2023

„Guns & Gulaabs”



W kontrolowanym przez kartel miasteczku Gulaabgunj bezprecedensowa transakcja narkotykowa wciąga gliniarza z wielkiego miasta i zakochanego mechanika w sidła chaosu.



„Dziewczyna w masce”



Zakompleksiona pracownica biurowa nakłada maskę i robi nocną karierę w Internecie. Szereg pechowych zdarzeń sprawia jednak, że dziewczyna traci kontrolę nad swoim życiem.



„W zamknięciu ”



Skazany na śmierć Amerykanin pasjonujący się rozwiązywaniem zagadek pomaga młodej brytyjskiej dziennikarce w poszukiwaniach zaginionej przyjaciółki.



„Za mgłą”



Gdy pan młody zostaje znaleziony martwy na kilka dni przed ślubem, dwóch policjantów musi rozwiązać sprawę tej zbrodni, a przy okazji stawić czoła własnym problemom.



„Śmiertelne pożądanie”



Zamężna wykładowczyni uniwersytecka zostaje wciągnięta w namiętny romans z młodszym mężczyzną i odkrywa tragedię oraz zdradę, której dopuszczają się jej bliscy.



„Śnieżna dziewczyna”



Gdy podczas parady w Maladze znika mała dziewczynka, młoda dziennikarka postanawia zrobić, co w jej mocy, żeby pomóc rodzicom Amayi odnaleźć córkę.



„Krawiec”



Słynny krawiec zaczyna szyć suknię ślubną dla narzeczonej swojego przyjaciela. Wszyscy troje mają jednak mroczne sekrety, które wkrótce wywrócą ich życie do góry nogami.



„Zdrada”



Zastępca szefa MI6 ma przed sobą obiecującą przyszłość, ale po spotkaniu z rosyjską kobietą szpiegiem zaczyna kwestionować całe swoje życie.



„Facet z Florydy”



Tonący w długach gliniarz musi wrócić do swojej rodzinnej Florydy z szemraną misją. Tam daje się wciągnąć w szalone i śmiertelnie niebezpieczne poszukiwanie skarbów.



„Karciany morderca”



Serial dokumentalny o seryjnym mordercy, który terroryzował Hiszpanię w 2003 roku. Zabójstwa łączy pozostawiona na miejscu zbrodni karta do gry.



„Nowy Eden”



Kilka osób aktywnych w mediach społecznościowych otrzymuje zaproszenie do promocji nowej marki napoju, zorganizowanej na tajemniczej, sielskiej wyspie. Wkrótce stopniowo zaczynają zdawać sobie sprawę, że raj nie jest tym, czym się wydaje.



„Naśladowca”



Seryjny zabójca, odsiadujący wyrok w więzieniu, zostaje poproszony o pomoc w schwytaniu groźnego mordercy.



„Delete”



Para romansujących na boku kochanków planuje wspólne życie. Pomóc im w tym może niezwykły telefon, który potrafi... kasować ludzi.



„Dyplomatka”



W samym środku międzynarodowego kryzysu dyplomatka karierowiczka próbuje pogodzić prestiżową rolę ambasadora Wielkiej Brytanii z burzliwym małżeństwem z gwiazdą polityki.



„Niema cisza”



Sergio nie mówi od dnia, kiedy zamordował rodziców. Po sześciu latach pewna nastolatka może jednak pomóc w ujawnieniu wszystkich szczegółów tej historii.

