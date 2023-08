Niepokojące zdjęcia Tori Spelling po wyjściu ze szpitala. Na twarzy ma siniaki

To były trudne miesiące dla Tori Spelling i jej dzieci. W maju aktorka znana z serialu „Beverly Hills 90210” przekazała, że w związku z licznymi chorobami swoich dzieci poprosiła o inspekcję firmę Pacific Scope. Ta odkryła, że w domu roi się od pleśni.

„Wszystko zaczęło się układać w całość. Czy ktoś z was przechodził przez infekcje związane z pleśnią? Jest się po prostu cały czas chorym, jedna infekcja po drugiej” – napisała, informując, że wraz z czwórką swoich dzieci – 16-letnim Liamem, 15-letnią Stellą, 11-letnią Hattie, 10-letnim Finnem i 6-letnim Beau, wyprowadzają się ze swojego domu.

Przez jakiś czas rodzina mieszkała w motelu w Los Angeles, a potem przeprowadziła się do kampera Sunseeker E450, co bez wątpienia jest ogromną zmianą, jeżeli chodzi o ich styl życia.

Mąż Tori Spelling ogłasza rozstanie i kasuje post

Tymczasem miesiąc później, 56-letni mąż Tori Spelling, kanadyjski aktor Dean McDermott ogłosił na Instagramie koniec ich związku.

„Z wielkim smutkiem i bardzo, bardzo ciężkim sercem, po 18 latach spędzonych razem, i doczekaniu się pięciorga dzieci, Tori Spelling i ja zdecydowaliśmy się pójść dalej osobnymi drogami i rozpocząć własną podróż” – napisał. „Będziemy nadal pracować razem jako kochający rodzice i przeprowadzimy wspólnie nasze dzieci przez ten trudny czas” – napisał. Post został jednak szybko usunięty z sieci, dlatego nie jest jasne do tej pory, jaki jest status związku pary.

Tori Spelling wyszła ze szpitala. Co jej dolegało?

17 sierpnia Tori Spelling trafiła do szpitala. Kilka dni później zwróciła sie do fanów na Instagramie. „Czwarty dzień tutaj i tak bardzo tęsknie za swoimi dziećmi. Jestem wdzięczna i taka dumna z moich silnych, nie poddających się dzieci, które zachowują entuzjazm, bez względu na to, co nas spotyka” – napisała.

Do tej pory nie jest jasne, dlaczego aktorka wymagała hospitalizacji. Została jednak sfotografowana przez paparazzi, gdy wychodzi ze szpitala. Jedzie na wózku inwalidzkim, a na twarzy ma siniaki.

