Magdalena Ogórek po dwóch miesiącach traci kolejny program w TVP

Formuła programu „Arena poglądów”, który zadebiutował na TVP1 12 czerwca, przewidywała dyskusje z udziałem polityków różnych formacji oraz zaproszonych ekspertów i publiczności. Program miał charakter dynamicznej wymiany argumentów na bieżące tematy polityczne. W roli prowadzących występowali Magdalena Ogórek oraz Miłosz Kłeczek.

W wielu odcinkach formatu dochodziło do ostrej wymiany zdań między prowadzącymi, gośćmi i widzami. Mimo to, program nie odniósł wyczekiwanego sukcesu – statystycznie cotygodniowo cykl oglądało 425 tys. widzów, co jest wynikiem poniżej średniej kanału. Dlatego zdecydowano, że nie będzie kontynuowany. Z ustaleń „Presserwisu” wynika, że „Arena poglądów” zniknęła z ramówki na koniec sierpnia i początek września. Portal przypomina też, że w jesiennej ramówce TVP zapowiadany jest nowy program publicystyczny opierający się na formule debaty.

Kariera Magdaleny Ogórek w TVP

44-letnia Ogórek związana jest z TVP od listopada 2016 roku. Prowadziła najpierw „W tyle wizji” na TVP Info. Potem zaczęła prowadzić „Studio Polska” i „O co chodzi”. Przez jakiś czas była też gospodynią programu „Minęła dwudziesta”. Głośno było o formacie „W kontrze”, który współprowadziła z Jarosławem Jakimowiczem. W styczniu 2022 roku Ogórek tłumaczyła, że nie chce zdradzać szczegółów na ten temat, bo „obowiązuje ją pewien kanon kultury korporacyjnej”.

– Program "W Kontrze„, jak sama nazwa wskazuje, był pomyślany tak, by prowadzący trochę się spierali, trochę podszczypywali antenowo, ale z przymrużeniem oka, z luzem i lekkością. (...) Ale kto się nie rozwija, ten skazany jest na porażkę. Dlatego pracujemy nad rozwojem formuły”W kontrze„ i poszerzeniem grona prowadzących – komentował wtedy z kolei szef TAI Jarosław Olechowski.

Czytaj też:

Wiemy, ile zarobi Julia Wieniawa w „Mam talent!”. Więcej, niż ChylińskaCzytaj też:

Dziś wręczony zostanie Bursztynowy Słowik 2023. Poznajcie nominowanych artystów