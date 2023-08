Dziś wręczony zostanie Bursztynowy Słowik 2023. Poznajcie nominowanych artystów

Jedna z najbardziej prestiżowych statuetek polskiego przemysłu muzycznego – Bursztynowy Słowik, jest główną nagrodą festiwalu od 2005 roku. Wyróżnienie otrzymują artyści, którym udało się w danym roku wylansować największe radiowe hity. Twórcą statuetki był Bogdan Mirowski, a ostatnie wykonane przez niego Bursztynowe Słowiki otrzymały Agnieszka Chylińska i Urszula w 2014 roku, parę dni przed śmiercią artysty.

Top of The Top Sopot Festiwal 2023. Kto wystąpi we wtorek?

We wtorek 22 sierpnia sceną Top of The Top Sopot Festiwal 2023 zawładną rytmy lata pod hasłem #Summer Vibes, czyli najpopularniejsze piosenki w wakacyjnych aranżacjach. To właśnie wtedy widownia będzie miała możliwość bawić się przy największych przebojach, o które zadbają Kayah, Agnieszka Chylińska, Ewa Farna, Cleo, Blue Café, Joanna Jakubas, Mesajah, Łukasz Zagrobelny, Margaret i Lisha & The Men.

Top of The Top Sopot Festiwal 2023. Kto powalczy o Bursztynowego Słowika?

Tego samego wieczoru w konkursie o nagrodę Bursztynowego Słowika powalczą nominowani wykonawcy. Będą to Effy, Daria ze Śląska, Aden Foyer, Bovska, Kwiat Jabłoni, Paula Roma i Rubens. Posłuchajcie ich najbardziej znanych utworów:

Effy – Nie broń mi



Daria ze Śląska – Falstart albo faul



Aden Foyer – The Ballet Girl



BOVSKA – Kaktus



Kwiat Jabłoni – Od nowa



Paula Roma – Cześć tu Miłość



Rubens – Wystrzeliłem Tobą się

Wręczenie Bursztynowego Słowika. Kiedy śledzić w telewizji?

Top of the Top Sopot Festival 2023 jak co roku transmitowany jest na antenie TVN. Relację z wręczenia Bursztynowego Słowika śledzić można we wtorek 22 sierpnia o godzinie 20:00.

