Nowości na Netflix w tym tygodniu. Lista premier

Co tydzień na platformie Netflix ląduje masa nowości. W ubiegłym oglądać mogliśmy między innymi tytuły takie jak „Depp kontra Heard”, „Dziewczyna w masce” czy „10 dni z życia złego człowieka”. Co ma teraz dla widzów Netflix? Oto pełna lista premier.

„W cieniu latarni” – wtorek



Królujący na listach przebojów muzyk Gen Hoshino i popularny komik Masayasu Wakabayashi prowadzą inspirujące rozmowy o pracy, rodzinie i nadziei na lepszą przyszłość. Producentem serialu „W cieniu latarni” jest Nobuyuki Sakuma („Zostanie tylko 1”).



„Miłość do kwadratu bez granic” – środa



Szalony romans Moniki i Enzo zmierza ku bajkowemu zakończeniu, ale zaskakująca wiadomość zmienia postać rzeczy.



„Jesteś moim przeznaczeniem” – środa



Romans łączy prawnika, na którym ciąży kilkusetletnia klątwa i kobietę, która wchodzi w posiadanie przedmiotu mogącego uwolnić go od przekleństwa.



„Ultimatum: Ślub albo rozstanie”, sezon 2. – czwartek



Sześć różnych par na progu małżeństwa. Jeden z partnerów jest gotowy na życiowe zobowiązanie, drugi ma wątpliwości. Dostają ultimatum. W ciągu ośmiu tygodni muszą zobowiązać się do małżeństwa lub pójść swoją drogą. Każdy z nich wybierze też potencjalnego nowego partnera spośród pozostałych par. Mają jedyną okazję, aby dowiedzieć się, jak może wyglądać ich przyszłość — w dwóch różnych scenariuszach.



„Ragnarok”, sezon 3. – czwartek



Dramat o dorastaniu i współczesna interpretacja legend z mitologii nordyckiej. Akcja serialu toczy się w małym fikcyjnym miasteczku o nazwie Edda położonym w otoczeniu wspaniałej, zapierającej dech w piersiach norweskiej przyrody. To opowieść o mieszkańcach Eddy, którzy być może nie są tymi, za których się podają. Jednak wszystkich bez wyjątku dotykają drastyczne zmiany, które zachodzą na świecie: topniejące lody na biegunach, ciepłe zimy, gwałtowne ulewy. Niektórzy twierdzą, że czeka nas kolejny Ragnarok. Chyba że ktoś zdoła mu zapobiec.



„Baki Hanma”, sezon 2., część 2. – czwartek

Historia zaczyna się, gdy jaskiniowiec Pickle, który spał głęboko w Ziemi od czasów dinozaurów, zostaje nagle wskrzeszony. Pickle, który gołymi rękami zabijał dinozaury kilka razy większe od siebie i żywił się nimi, jest wojownikiem o nieziemskich umiejętnościach. Czy Baki zdoła pokonać Pickle i stanąć do rozstrzygającej walki ze swoim ojcem, Yujiro Hanmą?



„Kim jest Erin Carter?” – czwartek



Spokojne życie pewnej Brytyjki w Barcelonie wymyka się spod kontroli, gdy napad z bronią w ręku w supermarkecie ujawnia jej sekret i brutalną przeszłość.



„Klub miłośników kryminałów” – piątek



Ośmioro zafascynowanych horrorami studentów co tydzień spotyka się w klubie książki, aby dzielić się swoją pasją do tego gatunku literatury. Wkrótce ta grupka młodych ludzi zostaje uwikłana w kostiumowy żart, który kończy się tragicznie, zaś jej członkowie przysięgają nie puścić pary z ust o tym, co się wydarzyło. Niedługo potem zaczynają dostawać pogróżki od anonimowego pisarza, który pragnie ujawnić ich mroczny sekret. Prześladowca grozi, że rozpowszechni w mediach społecznościowych krwawy horror na podstawie ich historii. Publikacja każdego nowego rozdziału będzie oznaczała śmierć kolejnej osoby. Studenci, którzy nie ufają sobie za grosz, zaczynają walczyć o przetrwanie w samym sercu kampusu. Każdy z nich może być kolejną ofiarą… albo zabójcą.



„Nie jesteś zaproszona na moją bat micwę” – piątek



Stacy i Lydia to najlepsze przyjaciółki, które od zawsze marzyły o hucznych bat micwach. Jednak za sprawą popularnego chłopca oraz szkolnego skandalu ich relacje zostają wystawione na próbę z komicznym rezultatem.

