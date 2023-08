Program Top of the Top Sopot Festival 2023. Kto i kiedy wystąpi?

Top of the Top Sopot Festival 2023 rozpocznie się w poniedziałek 21 sierpnia i potrwa do czwartku 24 sierpnia. W tym czasie na scenie wystąpi masa znanych polskich i zagranicznych gwiazd, a każdy z dni będzie przebiegał pod innym hasłem. Poznajcie szczegóły.

Top Sopot Festival 2023. Poniedziałek 21 sierpnia

Festiwal rozpocznie wieczór pod hasłem #I Dance. Jak co roku głodna żywiołowych emocji sopocka publiczność będzie miała okazję bawić się razem z topowymi artystami, którzy deski Opery Leśnej zamienią w stolicę muzyki. Tego dnia wystąpią: T.Love, Krzysztof Zalewski, Ørganek, Natalia Przybysz, Michał Szpak, Sylwia Grzeszczak, Margaret, LemON, Grzegorz Hyży, Ania Karwan, Kombii, Dr Misio, Sara James, Red Lips i Fast Boy (Niemcy).

Top Sopot Festival 2023. Kto otrzyma Bursztynowego Słowika?

We wtorek 22 sierpnia sceną zawładną rytmy lata pod hasłem #Summer Vibes, czyli najpopularniejsze piosenki w wakacyjnych aranżacjach. To właśnie wtedy widownia będzie miała możliwość bawić się przy największych przebojach, o które zadbają Kayah, Agnieszka Chylińska, Ewa Farna, Cleo, Blue Café, Joanna Jakubas, Mesajah, Łukasz Zagrobelny, Margaret i Lisha & The Men.

Tego samego wieczoru w konkursie o nagrodę Bursztynowego Słowika – czyli najbardziej prestiżową statuetkę polskiego przemysłu muzycznego – nominowani wykonawcy przedstawią swoje utwory opublikowane w ostatnich dwunastu miesiącach. Będą to Effy, Daria ze Śląska, Aden Foyer, Bovska, Kwiat Jabłoni, Paula Roma i Rubens.

Top Sopot Festival 2023. Środa 23 sierpnia

Trzeci dzień festiwalu w Sopocie to już #Great Moments. Impreza pod tym tajemniczym hasłem przyniesie widzom wiele zaskakujących niespodzianek i zamieni gorącą sierpniową noc w pasmo zapadających w pamięć niespodziewanych momentów. Zdumiewające show zaprezentowane tego wieczoru już na zawsze zapisze się w historii krajowych imprez muzycznych.

Wśród artystów, którzy wystąpią wtedy na scenie, będą Agnieszka Chylińska, Nosowska, Ralph Kaminski, Kayah, Urszula, Natalia Szroeder, Wiktor Dyduła, Małgorzata Ostrowska, Mery Spolsky, Natalia Kukulska, Feel, Natalia Nykiel, Reni Jusis, Sorry Boys, Oskar Cyms, Julia Wieniawa, Ewelina Lisowska i Clödie.

Top Sopot Festival 2023. Czwartek 24 sierpnia

Top of the Top Sopot Festival zamknie w czwartek 24 sierpnia wielkie widowisko #Magic Words, podczas którego Opera Leśna wypełni się melodiami najpiękniejszych polskich utworów w orkiestrowych aranżacjach.

Zgromadzona w amfiteatrze i przed telewizorami publiczność przypomni sobie wyjątkowe, ponadczasowe melodie, które zostaną zaprezentowane w pełnych klasy, nieoczywistych występach. Na scenie pojawią się: Mrozu, Kayah, Kortez, Andrzej Piaseczny, Ewa Bem, Igor Herbut, Prońko, Michał Bajor, Alicja Majewska, Małgorzata Ostrowska, Kuba Badach, Natalia Przybysz, Mery Spolsky, Andrzej Lampert, Rubens, Ania Karwan, Arek Kłusowski, Natalia Nykiel, Jan Emil Młynarski, Kasia Moś, Sławek Uniatowski, Anna Rusowicz, Krystian Ochman i Łukasz Zagrobelny.

Gdzie śledzić w telewizji Top Sopot Festival 2023?

Top of the Top Sopot Festival jak co roku transmitowany będzie na antenie TVN. Start każdego dnia o godzinie 20:00.

