„Rolnik szuka żony” wraca z 10. edycją. Kiedy nowe odcinki? Poznajcie uczestników!

10. edycja „Rolnik szuka żony” zbliża się wielkimi krokami. Tradycyjnie w Wielkanoc stacja TVP wyemitowała zerowy odcinek programu, podczas którego zaprezentowano wszystkich kandydatów na uczestników. Tym razem wyjątkowo nie było ich dziesięciu, a ośmiu.

„Rolnik szuka żony 10”. Uczestnicy

Wiadomo już, że w 10. sezonie hitu TVP zobaczymy dwie rolniczki. – Mają bardzo silne podstawy, są bardzo silne, osiągnęły sukces zawodowy, ale wiele je też różni. Wydaje mi się, że w tych różnicach będzie bardzo ciekawa opowieść, bo naprawdę mają zupełnie inne charaktery, inne osobowości, chyba w trochę inny sposób żyją – mówiła o nich Marta Manowska w wywiadzie dla Świata Gwiazd.

Kogo jeszcze zobaczymy w nowych odcinkach? Poznajcie kandydatów.

Artur

Ma 28 lat i mieszka wraz z rodzicami i dziadkami w ponad stuhektarowym gospodarstwie. Jego pasją jest prowadzenie wielkich i ciężkich maszyn. Artur ma 188 cm wzrostu, jest wesoły i optymistycznie nastawiony do życia. „Poszukuje naturalnej, wyrozumiałej, odważnej i kreatywnej kobiety, która nie tylko mu się spodoba, ale także takiej, żeby można było o wszystkim porozmawiać, pośmiać się, zabawić i razem znaleźć wspólny temat i którą będzie mógł zabierać na wiele fantastycznych randek, bo jak mówi „nieważne gdzie, ważne z kim” – czytamy na facebookowym profilu ”Rolnik szuka żony„. Sam Artur uważa siebie za uprzejmego, odpowiedzialnego, lojalnego i uczciwego. Rolnik już teraz wzbudził ogromne zainteresowanie i jest uważany za faworyta tej edycji.



Anna

Ma 35 lat i ma za sobą już jedno nieudane małżeństwo. Gdy miała 24 lata, wzięła ślub cywilny, ale relacja nie przetrwała próby czasu. Od 2 lat jest sama, realizuje swoje pasje – podróżuje, rysuje i zajmuje się swoimi psami. Z wykształcenia jest dziennikarką, z zamiłowania rolniczką, a z zawodu bizneswoman. Zarządza gospodarstwem – wraz z bratem uprawia w szklarniach pomidory i ogórki, a także ma swój salon kosmetyczny. „W związku wierzy w szczerość, uczciwość, oddanie i dobre serce chociaż wolałaby, aby cechami tymi charakteryzował się wysoki, zadbany i uśmiechnięty mężczyzna. Niekoniecznie z przeszłością, ale jest gotowa to przemyśleć. Ktoś, kto dałby jej poczucie, że jest dla niego ważna więcej niż przez chwilę. Z kimś, z kim mogłaby śmiało i bez obaw założyć rodzinę” – czytamy na facebookowym profilu programu.





Waldemar

Ma 41 lat, 184 cm wzrostu, waży 83 kg i ma piwne oczy. Ma 7-letniego syna Darka, który jest najważniejszą osobą w jego życiu. Z mamą Darka nie żyje już od 3 lat. Waldek kocha kino, muzykę, taniec, darta, kręgle i aktywne spędzanie czasu. Uwielbia podróżować. „W programie poszukuje kogoś, z kim mógłby dzielić swoje życie, swoje radości i smutki, obowiązki i wolny czas. Kogoś kto na lojalność odpowiedziałby lojalnością, na szczerość szczerością i z kim mógłby szukać wspólnego szczęścia. Nie ma specjalnych preferencji co do wyglądu, choć nie ukrywa, że ten nie jest mu obojętny, nie wyobraża też sobie związku bez wzajemnej chemii. U kobiety nie zaakceptowałby palenia papierosów, arogancji czy nadmiernej impulsywności, ważna też będzie dla niego stosunek potencjalnej wybranki do jego syna” – czytamy na facebookowym profilu programu.



Adam Ch.

Ma 29 lat i od 8 lat wraz z rodzicami prowadzi gospodarstwo, które jest nastawione na produkcję mleka. Uważa, że to jego pasja i życiowy cel. Adam jest spokojny i szuka szczupłej oraz zadbanej kobiety w wieku od 23 do 31 lat. „(…) bez nałogów, nie za cichej, z własnymi pasjami i celami, z którą mógłby dzielić swoje życie (choć niekoniecznie pracę w gospodarstwie). Ale przede wszystkim pan Adam szuka kogoś, kto poruszyłby czułą strunę w jego sercu, bo to jego wskazań Adam stara się przestrzegać w pierwszej kolejności” – czytamy na facebookowym profilu „Rolnik szuka żony”.



Mariusz

Ma 40 lat i pochodzi z województwa warmińsko-mazurskiego. Przedstawia się jako osobę pracowitą i uzdolnioną. Ma 167 cm wzrostu, jest zawsze uśmiechnięty i ma dobre serce. „Nie ukrywa, że lubi dobrze zjeść więc umiejętność gotowania będzie mile widziana. Wie, że w życiu nie ma ideałów, sam nie jest idealny i nie spodziewa się tego od swojej partnerki, oczekuje natomiast szczerości, szacunku do siebie, rodziny i pracy. W programie poszukuje kobiety mniej więcej w swoim wieku (lub trochę młodszej), która wspierałaby go w jego pracy i którą mógłby zabierać na idealne randki przy blasku świeć, dobrym winie do kolacji, płatkami róż, muzyką i tańcem” – czytamy na Facebooku.



Agnieszka

Ma 40 lat i 158 cm wzrostu. Nie wyobraża sobie, że mogłaby żyć gdzieś indziej niż na wsi. Samodzielnie zajmuje się 17 hektarami, hoduje konie i prowadzi ośrodek jeździecki, hotel oraz restaurację. Uwielbia jazdę konną, na rowerze i na nartach. Ceni też spacery, dobre książki oraz filmy. „W programie pani Agnieszka poszukuje wysokiego, szerokiego w barach mężczyzny w wieku od lat 35 do 50 z uporządkowanym życiem zawodowym, poczuciem humoru, dystansem do siebie i cierpliwością do niej. Kogoś na kogo będzie mogła liczyć, komu będzie mogła się wygadać i z kim będzie mogła założyć rodzinę. Nigdy nie zaakceptowałaby mężczyzny leniwego, chorobliwie zazdrosnego lub nadużywającego alkoholu. Nie ma nic przeciwko rozwodnikom, o ile sprawa jest już definitywnie zamknięty”- czytamy na Facebooku.



Dariusz

Ma 27 lat i pochodzi z województwa łódzkiego. Specjalizuje się w hodowli nowalijek. Na wsi ceni ciszę, spokój i kontakt z naturą. Ma 180 cm wzrostu i ciemne oczy. Uwielbia sport – tenisa stołowego, siatkówkę i piłkę nożną. Interesuje się motoryzacją, lubi dobre filmy i spotkania ze znajomymi oraz rodziną. „Choć zawsze podobały się mu niebieskookie brunetki o długich włosach, to w „Rolniku” szuka przede wszystkim kogoś kto byłby gotów dzielić z nim jego życie i jego pasję, kogoś kto zaakceptowałyby go takim, jakim jest i z kim mógłby założyć własną rodzinę” – czytamy na Facebooku.



Adam B.

Ma 33 lata i pochodzi z województwa kujawsko-pomorskiego. Samodzielnie prowadzi 30-hektarowe gospodarstwo rolne. Oprócz tego rozwija swoje inne pasje – rękodzieło z drewna i metalu, IT, podróże, a teraz planuje uczyć się hiszpańskiego. Ma 181 cm wzrostu, blond włosy i niebieskie oczy. „W związku ceni sobie przyjaźń, wzajemne zrozumienie i wspólne cele i marzenia. Poszukuje zadbanej, wrażliwej kobiety bez nadmiernej ilości kolczyków i zbyt skrajnych poglądów religijnych, którą będzie mógł zabierać na pikniki nad jeziorem czy na morskiej plaży” – czytamy na Facebooku.

Kiedy pierwsze odcinki „Rolnik szuka żony 10”?

Jak ogłosiła Telewizja Polska, „Rolnik szuka żony” powróci na antenę już w niedzielę 17 września. Zobaczcie pierwszy zwiastun nadchodzącej odsłony.

