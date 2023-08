Lawina hejtu w kierunku partnerki Krzysztofa Radzikowskiego. Powód? Makijaż nad wodą

Krzysztof Radzikowski (pseudonim Kaczor) jest jednym z najlepszych polskich oraz światowych siłaczy. Jest drugim wicemistrzem Polski Strongman 2008 i 2009 roku, wicemistrzem Europy Strongman 2009 oraz wicemistrzem Europy w wyciskaniu belki 2009, a także mistrzem świata federacji World Strongman Federation w 2012. Przez jakiś czas Radzikowski pracował jako nauczyciel wychowania fizycznego. Od 2014 roku z kolei jest uczestnikiem programu TTV „Gogglebox. Przed telewizorem”, który polega na komentowaniu wybranych show telewizyjnych.

Radzikowski i Pyszkiewicz. Internauci nie mają litości

W czerwcu 2021 roku Radzikowski i jego partnerka Michalina Pyszkiewicz doczekali się synka. Strongman przez długi czas nie pokazywał swojej ukochanej, ponieważ nie życzyła ona sobie tego.

– Jest raczej skromną, cichą osobą i bardzo długo nie chciała, żebym pokazywał jej zdjęcie. Jak urodził nam się syn, postanowiłem pokazać całą rodzinę. Ale ona nie chce mieszać się w ten świat – mówił w jednym z wywiadów.

Teraz strongman zamieścił zdjęcie z wakacji, a u jego boku pozuje jego ukochana. W sekcji komentarzy zaroiło się od ocennych wpisów.

„Szkoda że kobiety idąc nad wodę czy basen nie zmyją makijażu”; „Zastanawiam się co taka piękna kobieta robi obok ciebie”; „Jestem przekonany że jakby był zwykłym obywatel z mieszkaniem w blokach i zwykłym etatem to nawet by nie spojrzała niestety takie są realia w naszych czasach”; „A makijaż się nie topi?”; „Full tapeta na plaże”; „Full make up na plaży? Ktoś tu nie potrafi żyć bez tapety”; „Ona chyba nigdy nie zmywa makijażu”; „Piękna i Bestia”; „Mówcie co chcecie ale mnie się ta kobieta w ogóle nie podoba”; „To jakaś sesja na plaży, czy kąpanie pod tytułem – uważaj na włosy i oczy?”; „Idealny makijaż na wejście do wody i zrobienie zdjęcia. Taka prawdziwa matka Polka która na plażę chodzi z rodziną” – tego typu komentarze można przeczytać pod zdjęciem pary.

Krzysztof Radzikowski i jego partnerka Michalina Pyszkiewicz

Do hejtu nie odniósł się na razie ani Radzikowski ani Pyszkiewicz.

