Dobre seriale na Netflix. Te tytuły ci się spodobają

„Zabić ból”



Fabularyzowany dokument opowiada o przyczynach i konsekwencjach amerykańskiego kryzysu opioidowego. Miniserial przedstawia historie sprawców, ofiar i poszukiwaczy prawdy, których życie na zawsze zmieniło się po wynalezieniu oksykodonu.

To studium przestępstwa, odpowiedzialności i systemów, które wielokrotnie zawiodły setki tysięcy Amerykanów, na podstawie książki Barry’ego Meiera „Zabić ból. Imperium oszustwa i kulisy epidemii opiatowej w USA” oraz artykułu Patricka Raddena Keefe’a „The Family That Built an Empire of Pain” z magazynu New Yorker.

Producentami wykonawczymi serialu są Eric Newman, Peter Berg, Alex Gibney oraz showrunnerzy i twórcy — Micah Fitzerman-Blue i Noah Harpster. W rolach głównych wystąpili Uzo Aduba, Matthew Broderick, Taylor Kitsch, Dina Shihabi i West Duchovny.



„Firefly Lane”



Co mogłoby zakończyć bliską, trzydziestoletnią przyjaźń Tully i Kate, naszych „Najlepszych przyjaciółek z Firefly Lane”? Odpowiedź poznamy w tym sezonie. Na razie jednak Kate zmaga się z bolesnymi skutkami niefortunnej podróży Johnny’ego do Iraku, a Tully staje w obliczu procesu sądowego po odejściu z talk-show i musi zacząć swoją karierę od początku. Na życiowym rozdrożu postanawia odkryć, kim jest i skąd pochodzi. Wbrew życzeniom swojej tajemniczej matki hippiski, Cloud, zaczyna szukać ojca, którego nigdy nie poznała. W retrospekcji przenosimy się do lat 80., aby zobaczyć jak Kate i Johnny zakochują się w sobie, rozpętując małą rewolucję w redakcji, w której razem pracują. Kariera Tully się rozwija, a ona walczy (i flirtuje!) z zarozumiałym prezenterem sportowym Dannym Diazem. Wygląda na to, że w końcu znalazła odpowiedniego faceta — o ile uda im się wytrzymać bez kłótni przez pięć minut. W latach 70. nastoletnie Kate i Tully walczą o utrzymanie swojej przyjaźni, gdy Cloud trafia do więzienia za handel narkotykami, a Tully przeprowadza się do babci mieszkającej z dala od Firefly Lane. Dziewczyny osobno zmagają się z problemami w szkole, ale wiedzą, że wystarczy, że będą nawzajem się wspierać.



„Królowe Djursholm”



Jest rok 1995. Świat wkracza w przełomową epokę „girl power”. Lollo, Klara, Frida i Mia to cztery dziewczyny z dobrych rodzin z Djursholmu, które mówią na siebie „Barracuda Queens”, odkąd balowały razem na plaży Barracuda. Pewnego razu, zdesperowane brakiem pieniędzy na pokrycie monumentalnego rachunku za imprezę, wpadają na lekkomyślny pomysł obrabowania domu ich nowej sąsiadki Aminy. Choć im się to nie udaje, Amina okazuje się bardziej skora do dołączenia do gangu niż do ciągania ich po sądach. Wspólnie rozpoczynają istną kampanię włamań do domów ich nieznośnych, bogatych sąsiadów. Za dnia są ambitnymi uczennicami i córkami, a w nocy przeistaczają się w bezwzględne złodziejki szukające mocnych wrażeń, wyzwolenia i zemsty na mężczyznach, którzy zaszli im za skórę. I nie padnie na nie nawet cień podejrzenia… Prawda?



„Prawnik z Lincolna”



Mickey Haller (Manuel Garcia-Rulfo), obrazoburczy idealista, prowadzi kancelarię prawniczą z tylnego siedzenia swojego lincolna, zajmując się sprawami dużego i małego kalibru w Los Angeles. Drugi sezon serialu na podstawie bestsellerowych powieści Michaela Connelly’ego o „Prawniku z lincolna” jest adaptacją czwartej książki z serii, zatytułowanej „Piąty świadek”.

W „Prawniku z lincolna” grają także Neve Campbell, Becki Newton, Jazz Raycole i Angus Sampson. Connelly jest producentem wykonawczym i autorem scenariusza. Twórcą serialu jest David E Kelley, a dla telewizji przygotował go Ted Humphrey, który pełni funkcję drugiego showrunnera i producenta wykonawczego obok Dailyn Rodriguez. Za produkcję wykonawczą odpowiadają też Ross Fineman i Kelley oraz Jossen i Tana Jamieson, a za produkcję — A+E Studios.



„Kim jest Anna?”



To historia ambitnej dziennikarki badającej sprawę Anny Delvey — podającej się za spadkobierczynię ogromnej niemieckiej fortuny królowej Instagrama, która bogatym nowojorczykom skradła nie tylko serca, lecz także portfele. Czy jednak Anna to rzeczywiście największa oszustka w historii Nowego Jorku, czy też po prostu współczesne ucieleśnienie wizji amerykańskiego snu? Reporterka nawiązuje z oczekującą na proces Anną słodko-gorzką relację i ściga się z czasem, by odpowiedzieć na pytanie, które stawia sobie cały Nowy Jork: kim tak naprawdę jest Anna Delvey?

Serial został zainspirowany opublikowanym w „New York Magazine” artykułem Jessiki Pressler „How Anna Delvey Tricked New York’s Party People”.



„Sprzątaczka”



Inspirację dla serialu „Sprzątaczka” stanowiły wspomnienia Stephanie Lard zatytułowane „Sprzątaczka. Jak przeżyć w Ameryce, będąc samotną matką pracującą za grosze”, które trafiły na listę bestsellerów New York Timesa. Jego główną bohaterką jest Alex — samotna matka, która po odejściu od przemocowego partnera podejmuje się pracy jako sprzątaczka w cudzych mieszkaniach. Ledwo wiążąc koniec z końcem i z trudem unikając bezdomności, Alex chce zapewnić lepsze życie swojej córce, Maddy. Przedstawiony z perspektywy zdesperowanej, lecz zdeterminowanej kobiety serial nakreśla wzruszający, brutalnie szczery, inspirujący, a czasami zabawny portret matki, która gotowa jest pokonać wszelkie trudności.



„Heartstopper”



Chłopiec spotyka chłopca. Chłopcy zostają przyjaciółmi. Chłopcy się w sobie zakochują. Delikatny Charlie i twardy rugbysta Nick spotykają się w szkole dla chłopców i szybko odkrywają, że ich nieoczekiwana przyjaźń przeradza się w jeszcze bardziej zaskakujący romans. Charlie, Nick i grupa ich przyjaciół wyruszają w podróż do samopoznania i akceptacji, wspierając się nawzajem, gdy próbują odkryć, kim są naprawdę.



„Awantura”



Serial rozpoczyna się od incydentu przemocy drogowej między dwojgiem obcych sobie ludzi. Skory do kłótni pracownik fizyczny Danny Cho (Steven Yeun) popada w konflikt z Amy Lau (Ali Wong) — wiodącą wystawne życie kobietą sukcesu. W kolejnych odcinkach tego poruszającego i obfitującego w czarny humor serialu spór między nimi się zaognia, ukazując historię ich życia i związków.Czytaj też:

TOP 10 seriali na Netflix. To oglądają teraz PolacyCzytaj też:

„Depp kontra Heard”. Netflix prezentuje dokument o „procesie dekady”