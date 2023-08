Aktor TVP pojawił się na ramówce z tęczową przypinką. Zabrał głos

Aktor TVP wsparł społeczność LGBT podczas ramówki TVP. Jacek Knap zaprezentował się z przypinką z tęczową flagą. W rozmowie z mediami powiedział, co go do tego skłoniło.

Jesień zbliża się wielkimi krokami, co oznacza nowości w stacjach telewizyjnych. Swoje ramówki przedstawiło już kilka stacji. Największe emocje wywołała prezentacja Polsatu, ponieważ od kiedy władzę w telewizji przejął Edward Miszczak, oferta dla widzów ciągle się zmienia, a gwiazdy z dnia na dzień tracą pracę. Za nami także ramówka TVP. Na wydarzeniu nie mogło zabraknąć Jacka Knapa, aktora, który pojawia się w wielu produkcjach Telewizji Polskiej. Swoją stylizacją zaskoczył innych uczestników prezentacji. Jak to skomentował? Aktor TVP pojawił się z tęczową przypinką. Zabrał głos Jacek Knap jest doskonale znany widzom TVP z takich produkcji jak „Zawsze warto”, „O mnie się nie martw” oraz „Komisarz Alex”. Podczas prezentacji jesiennej ramówki Telewizji Polskiej Jacek Knap pojawił się na czerwonym dywanie w beżowym letnim garniturze. Wybrał do tego biały T-shirt z nadrukiem Davida Bowie. Jednak to nie legendarny wokalistka na koszulce przyciągnął uwagę dziennikarzy, a przypinka w marynarce. Knap odważnie postanowił wesprzeć społeczność LGBT tęczową przypinką, na której pojawił się Pałac Kultury i Nauki. Redakcja Plejady zapytała gwiazdora o jego motywację. – Lubię tak. Stwierdziłem, że czemu nie? Bardzo lubię Bowiego — to jest świetna płyta, polecam, jeśli ktoś nie zna, a tęczowa flaga jest z pałacem kultury. Mam pałac kultury wytatuowany na żebrach, ale tego nie zobaczycie w tym momencie – wyznał przy okazji nawiązując do rysunku, który ukrywa pod ubraniem. Chociaż stylizacja odbiła się w mediach szerokim echem, to aktor, pozując do zdjęć, nie czuł się skrępowany. Czytaj też:

