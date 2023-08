TOP 10 seriali na Netflix. To oglądają teraz Polacy

10. „Heartstopper”



Charlie i Nick odkrywają, że być może łączy ich coś więcej niż tylko nietypowa przyjaźń.



9. „Moje szczęśliwe małżeństwo”



Okrutna rodzina uważa, że Miyo jest nic niewarta. Dziewczyna jednak udowadnia, że ma niezwykły charakter i zdolności, w czym pomaga jej przyszły mąż.



8. „Prawnik z Lincolna”



Odstawiony po wypadku na boczny tor gwiazdor palestry Los Angeles Mickey Haller wznawia karierę i wraca do swojego słynnego lincolna. Zaczyna od sprawy zabójstwa.



7. „Polityka”



Spojrzenie na zachowania polskich polityków, gdy kamery są wyłączone.



6. „Wiedźmin”



Wiedźmin Geralt, zmutowany łowca potworów, szuka swojego miejsca w świecie, gdzie ludzie często okazują się gorsi niż najstraszniejsze monstra.



5. „Om Nom Stories”



Uroczy zielony stworek Om Nom odkrywa podróże w czasie, kolekcjonuje cukierki z całego świata i próbuje okiełznać niesfornego Nibble Noma.



4. „Doskonała historia”



Kiedy Margot ucieka z własnego ślubu, czuje się kompletnie zagubiona. Nie wie jeszcze, że David i jego urocze roztrzepanie zapewnią jej stabilizację.



3. „Gracze”



Spencer Strasmore to zawodnik futbolu amerykańskiego, którego kariera właśnie dobiegła końca. Niebawem zyskuje nową pracę prowadzącą do wielu zabawnych sytuacji.



2. „Zabić ból”



Przyczyny i skutki epidemii opioidowej w USA to temat tego dramatu, którego bohaterami są sprawcy, ofiary i prawniczka, która pragnie odkryć prawdę.



1. „Depp kontra Heard”



Serial analizuje proces, który wstrząsnął Hollywood, i jego konsekwencje w sieci, przedstawiając po raz pierwszy w jednym dokumencie zeznania obu stron.Czytaj też:

