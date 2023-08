Earth Festival w Uniejowie. Kto wystąpi? Gdzie oglądać koncert?

Earth Festival w Uniejowie to wydarzenie, które już od kilku lat promuje postawy pro-eko. Poprzez liczne atrakcje w ekomiasteczku i kinie festiwalowym oraz dawkę wiedzy przekazywaną prosto z festiwalowej sceny i pokazuje, co każdy z nas może zrobić dla środowiska – od oszczędzania wody i segregację śmieci, po wybór nowoczesnych i zeroemisyjnych źródeł energii.

Zabawę gwarantuje koncert, którego myślą przewodnią w tym roku jest hasło „Jak nie my, to kto”, na cześć przeboju Mroza.– Tę piosenkę stworzyliśmy po to, by szerzyć wśród ludzi pozytywną energię i chęć do działania. Tym bardziej cieszy mnie, że jej tytuł wykorzystywany jest w słusznej sprawie. Bo to właśnie my, nie kto inny, mamy szansę wpłynąć na przyszłość świata – mówi Mrozu, tegoroczny zdobywca aż pięciu Fryderyków.

Earth Festival. Kto wystąpi?

Podczas koncertu niedzielę 20 sierpnia, oprócz Mroza, wystąpią także: Kamil Bednarek, Kayah, Sara James, Daria Marx, Paweł Domagała, Oskar Cyms, bryska, Konin Gospel Choir, a towarzyszyć im będzie Grott Orchestra pod dyrekcją Michała Grotta.

W repertuarze koncertu znajdą się zarówno przeboje polskie, jak i covery światowych hitów, pochodzących z państw, o których działaniach proekologicznych opowiadać będą prowadzący, Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz. Ekoekspertem festiwalu będzie Dominika Tarczyńska ze Stowarzyszenia Program Czysta Polska. W koncercie pojawią się też scenki kabaretowe w wykonaniu Roberta Górskiego polegające na „zderzeniu się” ekosceptyka z ekoentuzjastą.

Earth Festival. Gdzie śledzić w telewizji?

Koncert „Earth Festival. Gwiazdy dla Czystej Polski” wyemitowany zostanie w niedzielę 20 sierpnia o godz. 20:00 na antenie Polsatu.

