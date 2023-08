80. urodziny Roberta De Niro. Oto lista 15 ról, które zdefiniowały jego karierę

15. „Łowca jeleni”



Trzech przyjaciół trafia do wietnamskiej niewoli. Udaje im się uciec, ale zostają rozdzieleni.



14. „Jackie Brown”



Stewardessa przyłapana na nielegalnym przewożeniu pieniędzy z Meksyku do Los Angeles rozpoczyna grę między agentami FBI a handlarzem broni, dla którego pracowała.



13. „Dawno temu w Ameryce”



Ponad trzydzieści lat po okresie prohibicji były gangster powraca na Manhattan, by skonfrontować się ze swoją przeszłością. Wspomina czasy, gdy wraz z przyjaciółmi pokonywał kolejne szczeble mafijnej hierarchii.



12. „Gorączka”



Zawodowy przestępca Neil McCauley organizuje zbrojny napad na opancerzoną furgonetkę. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Vincent Hanna.



11. „Król komedii”



Mało utalentowany komik nęka znaną gwiazdę showbiznesu.



10. „Poradnik pozytywnego myślenia”



Pat Solitano, po tym jak stracił pracę, dom oraz żonę, spędził w szpitalu psychiatrycznym kilka miesięcy. Wrócić do społeczeństwa pomagają mu rodzice, przyjaciele i piękna dziewczyna.



9. „American Hustle”



Agent FBI wciąga w swoją grę parę sprytnych oszustów, chcąc razem z nimi demaskować skorumpowanych polityków.



8. „Wściekły Byk”



Życiorys Jake'a La Motty, zawodowego mistrza wagi średniej w boksie, który na ringu odznaczał się wyjątkową brutalnością i wolą walki.



7. „Zdążyć przed północą”



Łowca nagród ma za zadanie schwytanie i dostarczenie oszusta finansowego. Po piętach drepcze mu jednak mafia i FBI.



6. „Irlandczyk”



Płatny zabójca Frank Sheeran powraca do sekretów, których strzegł jako lojalny członek rodziny przestępczej Bufalino.



5. „Ulice nędzy”



Charlie pracuje dla mafii kontrolującej nowojorską Małą Italię. Na drodze do upragnionego awansu w przestępczej hierarchii staje mu przyjaźń z zadłużonym cwaniaczkiem Johnnym Boyem.



4. „Taksówkarz”



Nowojorski taksówkarz Travis Bickle podczas nocnej zmiany poznaje młodocianą prostytutkę, której pragnie pomóc.



3. „Chłopcy z ferajny” (1990)



Kilkunastoletni Henry i Tommy DeVito trafiają pod opiekę potężnego gangstera. Obaj szybko uczą się panujących w mafii reguł.



2. „Ojciec chrzestny II”



Rok 1917. Młody Vito Corleone stawia pierwsze kroki w mafijnym świecie Nowego Jorku. Ponad 40 lat później jego syn Michael walczy o interesy i dobro rodziny.



1. „Brazil”



Sam, urzędnik w społeczeństwie przyszłości, poznaje kobietę ze swoich snów. Niebawem zostaje oskarżony o działalność wywrotową.

