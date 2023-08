Trzy nowości od dziś na Netflix. Dobre tytuły na wolny wieczór

„Mój tata jest łowcą kosmitów”

Animowany serial komediowy opowiadający o Lisie i Seanie, rodzeństwie które w tajemnicy wyrusza w delegację z ojcem, licząc na wspólne spędzenie czasu. Dzieci nie wiedzą jednak, że ich tata skrywa tajemnicę i tak naprawdę jest najtwardszym łowcą nagród w galaktyce! Wyruszywszy w niespodziewaną kosmiczną przygodę, Lisa i Sean odkrywają, że praca ich pozornie przeciętnego taty wcale nie jest nudna. Unikając niebezpiecznych kosmitów, robotów i laserowych strzelanin, a przy okazji próbując pomóc tacie w pogoni za jego najtwardszym jak dotąd zbiegiem, Lisa i Sean wzmacniają więź z ojcem bardziej, niż to sobie wyobrażali. Tata musi być przy nich wtedy, gdy go najbardziej potrzebują — i lepiej, żeby wrócili do domu, zanim mama się zorientuje! „Mój tata jest łowcą kosmitów”, którego twórcami i producentami wykonawczymi są Everett Downing i Patrick Harpin, to zapierająca dech w piersiach kosmiczna przygoda, podczas której wzloty, upadki i wszystko to, co pomiędzy, kształtuje rodzinne więzi.





„Przerwane życie: Sprawa Isabelli Nardoni”



Zabójstwo Isabelli Nardoni, które miało miejsce w marcu 2008 roku, jest jedną z najbardziej wstrząsających zbrodni w najnowszej historii Brazylii. 5-letnia dziewczynka została wyrzucona z okna mieszkania na szóstym piętrze, w którym spędzała weekend z ojcem, macochą i rodzeństwem. O tę szokującą zbrodnię oskarżono właśnie jej ojca i macochę, którzy zostali później skazani za morderstwo. Sprawa zamknięta. Sprawiedliwości stało się zadość. Niekoniecznie.



„The Upshaws”, część 4.

Bennie Upshaw (Mike Epps), głowa czarnej robotniczej rodziny z Indianapolis, to czarujący mechanik, który zawsze ma dobre intencje, ale często pakuje się w kłopoty. Bennie próbuje wieść normalne życie z rodziną, na którą składają się żona Regina (Kim Fields), ich dwie młode córki (Khali Daniya-Renee Spraggins, Journey Christine) i pierworodny syn (Jermelle Simon), nastoletni syn (Diamond Lyons) będący owocem romansu z inną kobietą (Gabrielle Dennis) oraz zgryźliwa szwagierka (Wanda Sykes). Żaden z jej członków nie zna recepty na sukces, jednak każdy z nich mierzy wysoko. W najnowszej części ta barwna rodzina z uśmiechem przyjmuje blaski i cienie życia na jego wielu płaszczyznach, czerpiąc siłę z miłości.

Czytaj też:

Bettany Hughes opowiedziała o swoich początkach w telewizji. „Było ciężko. Ludzie się ze mnie śmiali”Czytaj też:

Quiz z wiedzy ogólnej dla zdolnych. Odniesiesz sukces?