To koniec małżeństwa Britney Spears? Mąż oskarżył ją o zdradę

Britney Spears, księżniczka POPu, wzięła ślub z Samem Asgharim w czerwcu 2022 roku. Para poznała się na planie teledysku „Slumber Party”. Wokalistka i tancerz są ze sobą związani od 2016 roku.

Ich związek jednak początkowo nie był możliwy – gwiazda była pod kuratelą ojca. Kiedy sąd wreszcie ją uwolnił, szybko poślubiła tancerza.

Fani zaniepokojeni zachowaniem Britney Spears

Mimo wolności, na którą Księżniczka POP czekała 13 lat, nie wszystko idzie zgodnie z planem. Najpierw celebrytka zdradziła, że poroniła. Fani dopatrzyli się też niepokojącego zachowania gwiazdy w mediach społecznościowych. Od jakiegoś czasu głośno jest o kontrowersyjnych zdjęciach i wideo, które publikuje Britney Spears. Na większość jest niemal naga. Na nagraniach widać jej rozmazany makijaż i nieuczesane włosy. Fani artystki zwracają też uwagę na to, że choćby sposób, w jaki tańczy, zupełnie nie przypomina dawnej Britney.

Britney rozstała się z mężem? Byli małżeństwem zaledwie 14 miesięcy

Poza zaskakującymi materiałami, które Britney wrzuca do sieci, często pojawiały się też doniesienia o awanturach w miejscach publicznych, które Spears prowokowała. Już na początku roku zagraniczne media donosiły, że wokalistka chce sprzedać dom, który kupiła po ślubie z ukochanym. Oficjalnym powodem ma być niespełnienie oczekiwań gwiazdy, lecz dziennikarze dopatrują się drugiego dna. Według informatora portalu gwiazda i jej mąż mają bardzo często się kłócić. Spears miała też wyznać, że „nie czuje miłości do męża”. Według plotek mężczyźnie mają przeszkadzać intymne zdjęcia i nagrania, które wokalistka zamieszcza w sieci. Wielokrotnie podkreślał, że ze względu na to, co przeszła przez ostatnia lata, nie zamierza kontrolować żony.

Teraz media zza oceanu są już pewne – związek Britney Spears i Sama Asgharim przeszedł do historii. Podobno model miał oskarżyć żonę o zdradę i wyprowadzić się z posiadłości. Gwiazda miała natomiast zatrudnić prawniczkę zajmującą się rozwodami.

– Britney zaprzecza wszelkim oskarżeniom o zdradę i przeżywa wiele emocji. (…) Jest zraniona, ponieważ sytuacja wywołuje w niej stare uczucia. To ostatnia rzecz, jakiej potrzebowała, zwłaszcza po tym, jak jej chłopcy przeprowadzili się na Hawaje, gdzie dziś szaleją pożary. (...) Próbowała stanąć na nogi i być zdrowa emocjonalnie, fizycznie i psychicznie. Britney ma ludzi po swojej stronie, a jej najbliższe otoczenie jest przy niej – powiedział portalowi TMZ anonimowy informator.

Czytaj też:

Sylwia Bomba musiała zapłacić za obiad, w którym znalazła owada. Restauracja zabrała głosCzytaj też:

Taco Hemingway wydał dwa nowe utwory. Za klip do „Gelato” odpowiada Iga Lis