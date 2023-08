Sanah zaskoczyła fanów podczas koncertu. Pokazała nagranie własnego wesela

Sanah bardzo rzadko mówi o swoim życiu osobistym. Jedna z najpopularniejszych wokalistek w Polsce skupia się na karierze. Na swoim koncie ma cztery płyty studyjne, wiele nagród i przebojów, które znamy wszyscy. Przede wszystkim jest jedyną piosenkarką, która wyprzedała w całości pulę biletów na koncert, który odbył się na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

Sanah wyszła za mąż?

Sanah już jakiś czas temu podczas wizyty w show Kuby Wojewódzkiego mówiła o swoich marzeniach związanych z domkiem na wsi i hodowaniu kur. Już wówczas zapowiadała wyjście za mąż i zakończenie kariery. Chociaż później fani doszukiwali się oznak zawarcia małżeństwa w twórczości wokalistki, to ona sama niewiele o tym mówiła.

Wszystko stało się jasne podczas koncertu Sanah na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Gwiazda zaskoczyła swoich fanów w czasie wykonywania swojego hitu „ten Stan”. Klip do utworu jest wyjątkowy – gwiazda użyła nagrania z wesela swoich rodziców. Chociaż początkowo nie chciała potwierdzić, że to właśnie jej rodzina pojawia się w teledysku, to ostatecznie przytaknęła.

– Nie wiedziałam, czy o tym mówić. Myślałam, że może zachowam to w tajemnicy, ale potem wszyscy pisali w komentarzach: »o, jaka Ty jesteś podobna do taty«. Uznałam, że nie ma co... Wszyscy już wiedzą – powiedziała podczas promowania płyty w Empiku.

Sanah przygotowała dla fanów wyjątkową niespodziankę. Pokazała własne wesele

Od czasu wydania płyty „Irenka” sporo w życiu Sanah się zmieniło – wokalistka sama wyszła za mąż. Dlatego podczas wydarzenia w Chorzowie gwiazda pokazała fragmenty własnego wesela. W tym czasie wykonała wspomniany kawałek „ten Stan”, a ubrana była w spektakularną suknię ślubną. Długi tren podtrzymywały jej „druchny”, czyli chórzystki. Fani celebrytki wreszcie dowiedzieli się, jak wygląda jej wybranek.

Czytaj też:

Skandal na koncercie The Killers. Część widzów opuściła koncertCzytaj też:

„Enemy of My Enemy”. Powstaje koprodukcja polsko-amerykańska o Witoldzie Pileckim!