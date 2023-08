„Enemy of My Enemy”. Powstaje koprodukcja polsko-amerykańska o Witoldzie Pileckim!

Scenariusz do filmu fabularnego, osadzonego w rzeczywistości II wojny światowej, napisał Matt King. Obraz powstanie na podstawie książki Marco Patricellego „Ochotnik”. Tytuł będzie kręcony w Polsce i we Włoszech.

„Enemy of My Enemy”. Co wiemy o filmie o Pileckim?

Produkcją filmu oraz szeroko zakrojonymi badaniami, przeprowadzonymi na potrzeby projektu zajmie się Jayne-Ann Tenggren („1917”) oraz Elizabeth Stillwell, a także polski zespół produkcyjny oraz rodzina Pileckiego.

– Byłem zachwycony, czytając scenariusz i pracując z filmowcami – powiedział prawnuk Pileckiego, Krzysztof Kosior. – Jestem wdzięczny, że ten film powstaje i że światowa publiczność pozna historię mojego pradziadka – podkreślił.

Akcja filmu „Enemy of My Enemy” rozgrywa się podczas II wojny światowej i skupia się na jednym z największych niedocenionych bohaterów na świecie. Rotmistrz Witold Pilecki zgłosił się na ochotnika do aresztowania i wywiezienia do Auschwitz, gdzie utworzył grupę oporu i przekazał aliantom informacje ujawniające warunki panujące w obozie. Po ucieczce, gdy Stalin zastąpił Hitlera, kontynuował walkę o wolną i niepodległą Polskę.

Przedstawicielami prawnymi projektu są Carolyn Hunt i Stephen Weizenecker z Barnes & Thornburg oraz Maciej Kubiak i Piotr Nikołajuk z Ślusarek Kubiak Pieczyk (SKP Law). Na razie nie znamy obsady filmu i nie wiemy, kiedy możemy spodziewać się jego premiery.

