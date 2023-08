Nowa postać w 2. sezonie „Rodu smoka”. On zagra Silvera Denysa

Produkcja „Rodu Smoka” w sierpniu odbywa się w plenerze. I chociaż informacje na temat 2. sezonu nie docierają do fanów często, właśnie portalowi Redanian Intelligence udało się dowiedzieć co nieco na temat nowych nabytków obsady hitu. Do serialu w kolejnej odsłonie dołączy 29-letni Robert Rhodes, którego obsadzono w roli Silvera Denysa.

Kim był Silver Denys?

Silver Denys, jak pamiętać mogą czytelnicy, był człowiekiem mieszkającym w Smoczej Skale. Miał srebrne włosy i twierdził, że jest potomkiem jednego z rzekomych bękartów króla Maegora I Rargaryena, chociaż tej informacji nikt nigdy nie potwierdził. Ze względu jednak na kolor jego włosów, możliwe jest, że miał valyriańską krew.

Portal, powołując się na właśne źródła twierdzi, że prawdopodobne jest, że w 7. odcinku 2. sezonu serialu zobaczymy scenę, w której Silver Denys będzie nieudolnie próbował przejąć Sheepstealera, smoka, którego ostatecznie przejęła Nettles. Epizod ten zostanie wyreżyserowany przez Loni Peristere, która odpowiadała za takie hity jak „Wiedźmin”, „Wojownik” czy „Banshee”.

Nowi członkowie obsady „Rodu smoka”. W kogo się wcielą?

W 2. sezonie serialu wystąpią: Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Rhys Ifans, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall oraz Matthew Needham.

HBO ujawniło też kilka miesięcy temu kolejnych czterech nowych członków obsady. Są nimi:

Gayle Rankin, który wcieli się w Alys Rivers, uzdrowicielkę mieszkającą w Harrenhal.

Simon Russell Beale, który zagra kasztelana Harrenhal i krewnego lorda Larysa Stronga.

Abubakara Salima, wcielający się w Alyn z Hull, marynarza we flocie Velaryon, który służył w kampanii w Stopniach.

Freddie Fox, który zagra Ser Gwayne'a Hightowera, syna Otto i brata królowej Alicent.

Produkcja 2. sezonu „Rodu smoka” zakończyć się ma we wrześniu 2023 roku. Serial ma trafić na platformę HBO Max w 2024 roku.

Czytaj też:

10 nowych tytułów na Netflix w tym tygodniu. ListaCzytaj też:

Stramowski odpowiada Warnke? „Zachowaj werbalną biegunkę dla kogoś innego”