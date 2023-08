Beata Tyszkiewicz kończy 85 lat. Przypominamy największe role pierwszej damy polskiego kina

Beata Tyszkiewicz jest uznana za największą damę polskiego kina o nienagannych manierach. Nic dziwnego – aktorka urodziła się w prawdziwym pałacu w Wilanowie. – Moi rodzice byli bardzo zaprzyjaźnieni z Adamem i Beatą Branickimi z Wilanowa. Przed moim urodzeniem — a było to w lecie 1938 r. — zaproponowali mojej matce, by zamiast być w Warszawie, korzystała z parku i pałacu – powiedziała w rozmowie z „Faktem”.

Aktorka jest córką hrabiego Krzysztofa Marii Tyszkiewicza i Barbary Rechowicz. W czasie wojny rodzina się jednak rozpadła, ojciec przyszłej gwiazdy emigrował do Wielkiej Brytanii.

Początki kariery Beaty Tyszkiewicz

Niedługo później Beata Tyszkiewicz zadebiutowała rolą Klary w „Zemście” w 1965 roku. Wypadła świetnie, ale sprawiło to, że całkowicie zawaliła szkołę. Na świadectwie doczekała się jedenaście ocen niedostatecznych, co skończyło się wydaleniem z liceum. Dopiero szkoła z internatem prowadzona przez zakonnice sprawiła, że udało się ją skończyć. Ale nie Beacie Tyszkiewicz nie powiodło się na maturze i oblała egzamin z języka polskiego. Kiedy go poprawiła, dostała się do stołecznej PWST.

W szkole aktorskiej tak nie wytrzymała zbyt długo. Beata Tyszkiewicz przez całe życie chodziła ze swoimi ścieżkami i tym razem było podobnie. „Podczas przerwy spotkałam w foyer Jana Kotta, znanego krytyka teatralnego. Pamiętał mnie dobrze z Paulinum, przyjeżdżał tam na odpoczynek z żoną Lidią i małą córeczką Tereską. Zaproponował, bym po przerwie siadła obok niego, bo jego żona nie przyszła, a miał zaproszenie dla dwóch osób w trzecim rzędzie. (...) Weszliśmy na salę, gdy gasły światła. Szybko przecisnęliśmy się do miejsc wskazanych na zaproszeniu, ale okazało się, że jedno z nich zajęła już jakaś pani. Kurtyna poszła w górę! Nie chcąc robić zamieszania, usiadłam na jednym fotelu z Janem Kottem, a właściwie na jego kolanach. Los chciał, że tuż przed nami siedział rektor Jan Kreczmar” – możemy przeczytać w książce Gwiazdy kina PRL.

Następnego dnia dyrektor poinformował ją, że w ten sposób nie osiągnie kariery, a ona w odpowiedzi opuściła szkołę. To jednak nie powstrzymało jej przed zrobieniem zawrotnej kariery. Bata Tyszkiewicz wystąpiła w ponad stu filmach, a na swoim koncie ma współpracę z wybitnymi reżyserami jak Andrzej Wajda, Wojciech Jerzy Has czy Juliusz Machulski.

Pierwsza Dama Polskiego Kina kończy 85 lat

Najczęściej była obsadzana w rolach arystokratek m.in. w filmie „Popioły”, "Lalka", „Luizjana” i „Vabank II”. Wcielenie się w Izabelę Łęcką w Lalce bez wątpienia było w jej życiu przełomem. Równie ważnymi rolami były Donna Rebeka Uzedy w „Rękopisie znalezionym w Saragossie” Hasa czy Marii Walewskiej w „Marysi i Napoleonie” Leonarda Buczkowskiego. Łącznie Beata Tyszkiewicz wystąpiła w ponad stu produkcjach. Młodsi widzowie kojarzą ją z „Tańca z Gwiazdami”, gdzie przez kilkanaście edycji oceniała zmagania uczestników.

W 2017 roku Tyszkiewicz przeszła rozległy zawał mięśnia sercowego, po którym konieczne okazało się przeprowadzenie zabiegu udrożnienia tętnicy wieńcowej. Wtedy Tyszkiewicz postanowiła wycofać się z życia publicznego.

Aktorka mieszka sama w centrum Warszawy i – wbrew namowom swojej córki Karoliny Wajdy – nie chce się przeprowadzić do dworku w podwarszawskich Głuchach, gdzie mieszka jej pociecha. Aktorka nie ma już siły wychodzić, chociażby na spacery, ale wciąż odmawia przeprowadzki.

