Biedrzyńska apeluje do Smaszcz pod postem o Cichopek i Kurzajewskim. „Wywal to please”

Paulina Smaszcz w jednym z najnowszych postów, zamieszczonych na swoim Instagramie, wyznała, że jej były mąż i jego nowa narzeczona, polecieli na urlop na wyspę Leros, gdzie – jak pisze – przez ostatnie 15 lat, spędzała ze swoją rodziną wakacje.

„Dzwonią i piszą do mnie znajomi, że to samo miejsce, ten sam hotel, te same restauracje i nawet leżaki te same. Większość znajomych pyta go o mnie, o dzieci, o wnuczkę, o moją Mamę, a konkubina bez mrugnięcia okiem bierze w tym udział” – czytamy w poście. Dalej Smaszcz napisała, że w jej rodzinnym domu w Starej Miłosnej „nie ma i nigdy nie było żadnego remontu”. „Konkubina bez wahania mieszkania w naszym rodzinnym domu, śpi w moim łóżku, nawet na tym samym materacu, je z moich talerzy i kąpie się w mojej wannie. Brak wstydu, brak mózgu, czy brak klasy?” – pyta dziennikarka.

Smaszcz do Cichopek: Historia lubi się powtarzać

Smaszcz dalej sugeruje, że jej były mąż i jego narzeczona, nie potrafili zachować się „z klasą”. „Znam kolejne żony, drugie, trzecie i byłych mężów, którzy w nowych związkach stworzyli nowe miejsce, nową historię i nowe otwarcie. Podziwiam i wspieram ich z całego serca. Oszust, złodziej, kłamca bez moralności i kręgosłupa, zawsze zostanie taki sam, niezależnie czy to pierwsza, czy kolejna konkubina. Historia lubi się powtarzać” – podkreśliła.

Adrianna Biedrzyńska apeluje do Smaszcz

Pod postem wielu internautów poleciło Smaszcz, że nie powinna już zajmować się sprawami swojego byłego męża. Wśród tysięcy wpisów pojawił się też komentarz aktorki Adrianny Biedrzyńskiej.

„OMG… Paulina, po co Ci to ? Wywal to please” – poleciła koleżance. „A dlaczego? Jakie jest Twoje uzasadnienie?” – zapytała w odpowiedzi Smaszcz. „Kochana. Martwię się o Ciebie. Życie jest takie krótkie. Kochaj siebie” – odpisała aktorka. „KOCHAM szalenie! Nie wiem skąd Twoje wątpliwości? Ado, całuję i podziwiam Ciebie nieustająco” – odpisała dziennikarka swojej koleżance.

