„Misja Stone” trafiła na Netflix! Gubisz się w bohaterach? Tu znajdziesz pełną rozpiskę

„Misja Stone” to szpiegowski thriller akcji, w którym główną rolę odgrywa zdeterminowana agentka Rachel Stone (grana przez Gal Gadot, znaną m.in. z roli „Wonder Woman”). Jej zespół w MI6, w którym pełni funkcję techniczki nie wie jednak, że Stone faktycznie pracuje dla Charter — tajnej organizacji pokojowej, która wykorzystuje najnowocześniejszą technologię do neutralizowania globalnych zagrożeń.

W swoich ryzykownych misjach Stone korzysta z opartej na sztucznej inteligencji technologii, umożliwiającej analizowanie danych i zaawansowane prognozowanie, co zapewnia agentce niemal 100 proc. skuteczności. Jednak w obliczu najtrudniejszej z misji to ludzkie oblicze Stone okazuje się jej największym atutem.

Bohaterowie filmu „Misja Stone”

Rachel Stone



Wydaje się niedoświadczoną techniczką MI6, ale Rachel Stone jest o wiele bardziej kompetentna i skomplikowana niż podejrzewają koledzy z jej zespołu. Jest podwójną agentką (pseudonim: Dziewiątka kier) organizacji Charter, międzynarodowej agencji szpiegowskiej tak tajnej, że tylko nieliczni wiedzą o jej istnieniu. Rachel to idealna agentka wywiadu — nieustraszona wojowniczka, zdolna hakerka i fenomenalny kierowca, wystarczająco inteligentna i silna, aby pokonać prawie niemożliwe przeciwności i zrealizować swoją misję. Nauczyła się trzymać świat na dystans, aby zachować beznamiętność i obiektywizm.



Parker



Szef zespołu Stone w MI6. Czarujący, zabawny i odważny Parker otacza swój zespół opieką i skupia się na powodzeniu jego misji. Parker próbuje sprawić, aby Stone wyszła ze swojej skorupy. Gdy w końcu Rachel zbliża się do niego i do reszty zespołu, zaczyna to komplikować jej pracę dla Charter.



Keya Dhawan



Niezwykle inteligentna, technologicznie uzdolniona geniuszka, która została adoptowana przez indyjskiego miliardera z branży farmaceutycznej po przedwczesnej śmierci jej rodziców. Od tego czasu stała się jedną z najbardziej utalentowanych i niebezpiecznych hakerek na świecie. Zdeterminowana Dhawan chce wykorzystać swoje umiejętności do zmiany globalnej dynamiki władzy i zbudowania nowego porządku świata.



Nomad



Szefowa i mentorka Stone, jedna z czwórki szefów - organizacji Charter (pseudonim: Król kier). Nieustępliwa, namiętna i ostra jak brzytwa, z sarkastycznym poczuciem humoru. Zanim została szefową szpiegów, kierowała pozarządową organizacją i była baronową w brytyjskiej Izbie Lordów. W miarę rozwoju akcji jej zaufanie do Charter i do Stone zostaje wystawione na próbę.



Walet Kier



Walet Kier to technik organizacji Charter, poślubiony pracy genialny dziwak. Stone nie zna nawet jego prawdziwego imienia. Walet Kier obsługuje Heart, niezwykle potężne urządzenie AI, które zapewnia przewagę agentom terenowym takim jak Stone. Z Rachel łączy go relacja przypominająca relację rodzeństwa.



Bailey



Bailey odpowiada za samochody i łączność w MI6. On i Rachel wspierają Parkera i Yang w terenie. Niezawodny, pogodny i uroczy, jak ulubiony wujek. Jest najbliższym powiernikiem Rachel w zespole. A jako ktoś, kto spędza dużo wolnego czasu na badaniu internetowych spisków, jest bliższy, niż sądzi, odkrycia prawdy o tajemniczej organizacji szpiegowskiej znanej jako Charter.



Yang



Genialna agentka terenowa MI6 i strzelec wyborowy zespołu. Ma klasę, zachowuje opanowanie pod presją, ale jest też twardą wojowniczką, która nie boi się pobrudzić sobie rąk. Świetnie się sprawdza w zespole, jest zabawna i niezwykle lojalna.Czytaj też:

