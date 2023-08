Mike Flanagan ma nowy serial dla Netflix. O czym będzie „Zagłada domu Usherów”?

Mike Flanagan to twórca takich hitów Netfliksa jak „Nocna msza”, „Nawiedzony dom na wzgórzu”, „Nawiedzony dwór w Bly” czy „Klub Północny”. Teraz ogłosił datę premiery na platformie swojego najnowszego serialu – „Zagłada domu Usherów” (ang. „The Fall of the House of Usher”).

„Zagłada domu Usherów”. O czym jest?

Serial z Brucem Greenwoodem w roli Rodericka Ushera, Carlą Gugino jako Verną, Mary McDonnell w roli Madeline usher, Carlem Lumbly jako Auguste Dupinem, Mark Hamill jako Arturem Pymem czy Kate Siegel w roli Camille L'Espanaye, opisywany jest jako epicka opowieść o chciwości, horrorze i tragedii. Porusza tematy szaleństwa, rodziny, izolacji i tożsamości.

„Mroczny serial oparty na twórczości Edgara Allana Poego opowiadający historię bezwzględnego rodzeństwa — Rodericka i Madeline Usherów, którzy przekształcili firmę Fortunato Pharmaceuticals w prawdziwe imperium bogactwa i władzy. Z czasem wychodzą jednak na jaw dawne sekrety, gdy kolejni dziedzice dynastii Usherów zaczynają ginąć z rąk tajemniczej kobiety z ich przeszłości…” – podaje Netflix, prezentując nadchodzącą produkcję.

Galeria:

„Zagłada domu Usherów”. Fotki z nowego serialu Mike'a Flanagana dla Netflix

Kiedy premiera serialu „Zagłada domu Usherów”?

Ośmioodcinkowy serial limitowany „Zagłada domu Usherów” trafi na Netflix już 12 października.

