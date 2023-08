Zaskakujące zmiany w jury „MasterChefa”. Znamy gości specjalnych 12. edycji

W 12. sezonie widzowie poznają 14 nowych pretendentów do tytułu MasterChefa. Tylko jeden z nich zgarnie słynną statuetkę, 100 tysięcy złotych i wyda własną książkę kucharską.

Do Magdy Gessler, Ani Starmach i Michela Morana w kolejnej odsłonie formatu na stałe dołączy czwarty juror, Tomasz Jakubiak, który swoją przygodę z „MasterChefem” rozpoczął w 2021 roku, kiedy gościnnie pojawił się jako juror w jednym z odcinków 10. edycji programu. W roli gościa specjalnego zawitał do studia także w trakcie 11. edycji show. Z kolei w 2022 roku kucharz dołączył do jury „MasterChef Junior”.

Co w 12. edycji „MasterChefa”? Wśród gości Ewa Chodakowska

Produkcja formatu zdradziła już, jakie wyzwania czekają przed uczestnikami 12. edycji. Aby lepiej poznać upodobania uczestników, na początek przygotują oni desery inspirowane i pasujące do ich znaków zodiaku.

W studio po raz pierwszy pojawi się jedna z najbardziej wpływowych Polek, Ewa Chodakowska. Pod jej okiem zawodnicy stworzą potrawy z wykorzystaniem trendu mind food. Jurorzy sprawdzą też, jak uczestnicy radzą sobie z gotowaniem w stylu zero waste. Wyzwaniem okaże się przyrządzenie dania w czasie identycznym, jak szef Rafał Zaręba. Kreatywnością pretendenci do tytułu MasterChefa wykażą się tworząc spójne menu restauracyjne składające się z trzech dań z gęsiną w roli głównej

W konkurencji drużynowej kucharze zmierzą się z prowadzeniem food trucków – polskiego z zapiekankami, amerykańskiego z burgerami oraz azjatyckiego z pad thaiem. Każdy zespół będzie musiał wydać 100 porcji mięsnych, jak i wegetariańskich, a na zakupy produktów będzie można wydać jedynie 5 tys. zł. Współpracą kucharze wykażą się także, przygotowując piękne i pyszne candy bary, wypełnione słodyczami. Jurorów w ocenach wspierać będą uczestnicy 8. edycji „MasterChefa Juniora”.

Jednym z gości nowego sezonu będzie też szef Cyril Bosviel, wykładowca w Institut Paul Bocuse w Lyonie i szef kuchni w restauracji Institut Place Bellecour. Pod jego okiem zawodnicy przygotują klasyki kuchni polskiej i francuskiej.

Najlepsi z najlepszych udadzą się do Francji, gdzie na zamku w Montresorze podadzą wykwintny bankiet dla rodziny Mikołaja Reya, uczestnika 1. edycji „MasterChefa”. Zawodnicy spotkają się też z wybitnymi szefami kuchni. Wśród gości aż pięciu odcinków wyjazdowych znajdą się Jean Bruno Gosse, Joseph Viola, William Jacquiers, Christian Ernst, Alexandre Mazzia oraz Alexandra Bouvret, która przeprowadzi mistrzowski masterclass najsłynniejszej potrawy burgundzkiej, najlepszej potrawy na świecie w magazynu Food & Wine czyli l’oeuf en meurrete (jajko w koszulce z sosem winnym).

Kiedy start 12. edycji programu „MasterChef”?

12. sezon „MasterChefa” oglądać będziemy mogli już od 3 września 2023 roku.

Czytaj też:

Quiz z wiedzy ogólnej. 10 pytań tylko dla rezolutnych!Czytaj też:

14-letnia Lil Tay żyje! Wydała oświadczenie, w którym wyjaśnia, co się stało