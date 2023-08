Seriale HBO Max na podstawie książek. Lista 10+ świetnych tytułów

„Kompania braci”



Losy Kompanii E, 506 pułku piechoty spadochronowej, 101 Dywizji Powietrznodesantowej Armii USA opowiedziane z perspektywy tych, którzy przeżyli drugą wojnę światową.



„Od nowa”



Życie odnoszącej sukcesy terapeutki z dnia na dzień wywraca się do góry nogami.



„Outsider”



Błyskotliwy detektyw prowadzi śledztwo w sprawie makabrycznego morderstwa chłopca oraz tajemniczych okoliczności tej nietypowej sprawy.



„Ostre przedmioty”



Dziennikarka zmagająca się z trudną przeszłością wraca do swojego rodzinnego miasteczka, aby napisać artykuł o morderstwie dwóch dziewczynek, które miało tam miejsce.



„Paragraf 22”



Obawiając się o swoje życie, kapitan Yossarian nie chce brać udziału w walce. Mężczyzna symuluje chorobę psychiczną, aby trafić do szpitala zamiast na front.



„Wielkie kłamstewka”



Idealne życie trzech matek przybiera nieoczekiwany obrót, gdy w miasteczku dochodzi do zbrodni.



„Mroczne materie”



Dwójka dzieci wybiera się na magiczną podróż przez równoległe wymiary.



„Ślepnąc od świateł”



Perfekcyjnie poukładane życie dilera kokainowego Kuby zmienia się w chaos, gdy z więzienia wychodzi Dario, gangster starej daty.



„Kraina Lovecrafta”



Lata 50. XX wieku. Młody Afroamerykanin przemierza Stany Zjednoczone w poszukiwaniu zaginionego ojca.



„Gra o tron”



Serialowe uniwersum oparte na powieściowym cyklu fantasy autorstwa George'a R.R. Martina "Piesń lodu i ognia". Jego osią jest bezpardonowa walka o Żelazny Tron - symbol władzy nad Siedmioma Królestwami krainy Westeros. O Żelazny Tron walczą najróżniejsze frakcje, szlacheckie rody, a także ambitni uzurpatorzy. Jednak nad całą krainą ludzi wisi ponure widmo - nadchodząca od północy armia nieumarłych - Biali Wędrowcy.



„Spisek przeciwko Ameryce”



Żydowska rodzina z Newark jest świadkiem politycznego sukcesu Charlesa Lindbergha.



„Obsesja Eve”



Agentka brytyjskiego wywiadu obsesyjnie usiłuje schwytać psychopatyczną zabójczynię.



„Pani Fletcher”



Samotna kobieta w średnim wieku po wyjeździe syna na studia zaczyna odkrywać swoją seksualność.



„Normalni ludzie”



Marianne i Connell, pochodzący z różnych środowisk, ale z tego samego małego miasteczka w Irlandii, wplątują się w romans.

