5 dobrych nowości, które od dziś obejrzysz na Netflix

Wśród czwartkowych nowości na Netflix znajdziecie produkcję koreańską, fabularyzowany dokument o amerykańskim kryzysie czy świeżutką animację Sci-Fi. Przeczytajcie opisy i sprawdźcie, czy coś was zainteresuje.

„Czy poślubisz moje zwłoki?”



Pewnego dnia policjant znajduje czerwoną ślubną kopertę. Okazuje się, że jej właścicielem jest duch, który tuż przed reinkarnacją prosi go o rękę. Co się stanie, gdy człowieka i ducha połączy szczególna więź? Film „Czy poślubisz moje zwłoki?” zamykający Taipei Golden Horse 2022, największy i najdłużej odbywający się festiwal filmowy na Tajwanie, przekracza granice zarówno śmierci, jak i płci.



„Jagun Jagun. Wojownik”

Młody człowiek, który pragnie zostać potężnym wojownikiem, wstępuje do elitarnej armii, gdzie czeka go gniew maniakalnego watażki i miłość nieustępliwej kobiety.



„Zabić ból”



Fabularyzowany dokument opowiada o przyczynach i konsekwencjach amerykańskiego kryzysu opioidowego. Miniserial przedstawia historie sprawców, ofiar i poszukiwaczy prawdy, których życie na zawsze zmieniło się po wynalezieniu oksykodonu. To studium przestępstwa, odpowiedzialności i systemów, które wielokrotnie zawiodły setki tysięcy Amerykanów, na podstawie książki Barry’ego Meiera „Zabić ból. Imperium oszustwa i kulisy epidemii opiatowej w USA” oraz artykułu Patricka Raddena Keefe’a „The Family That Built an Empire of Pain” z magazynu New Yorker.

W rolach głównych wystąpili Uzo Aduba, Matthew Broderick, Taylor Kitsch, Dina Shihabi i West Duchovny.



„Robokadeci”

Niepozorny nastolatek dołącza do grupy młodych kadetów, którzy mają za zadanie stworzyć więzi z kosmicznymi robomechami i obronić Ziemię przed inwazją obcych.





„Gen Hoshino ReCollections 2015-2023”

Od „Hitori Edge” po „Pop Virus” i nowsze trasy koncertowe - ta kolekcja zawiera najciekawsze momenty z występów Gena Hishino.

