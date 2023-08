Pierwsza taka sytuacja w historii „The Voice of Poland”. Chodzi o skład trenerski

Fani „The Voice of Poland” już od zakończenia 13. edycji snuli wizje nowego składu trenerskiego, który do tej pory zmieniał się co rok. Przypomnijmy, wśród trenerów pojawili się w minionych latach między innymi Edyta Górniak, Mihał Szpak, Margaret, Kamil Bednarek, Krzysztof Cugowski, Kayah czy Nergal. Najdłużej w programie pojawiają się z kolei Tomson i Baron, Marek Piekarczyk i Justyna Steczkowska. W ostatniej odsłonie do składu dołączyła Landberry i to o jej możliwym odejściu w 14. edycji plotkowano najczęściej. Tymczasem okazuje się, że spekulacje okazały się nieprawdziwe.

Trenerzy 14. edycji „The Voice of Poland”

Po raz pierwszy w historii programu „The Voice of Poland”, który emitowany jest od 2011 roku, nie zdecydowano się na ani jedną zmianę trenerską przed startem. Potwierdził to między innymi sam Baron, który udostępnił w sieci materiały z nowego sezonu.

„Siemaneczko, witam was serdecznie. Kto rano wstaje, ten rozpoczyna po raz kolejny cudowną przygodę. Przygodę, którą będziecie mogli oglądać w telewizorach. Przygodę, która sprawia, że powracam do ludzi, z którymi uwielbiam pracować. Tak, będzie to formuła telewizyjna” – mówił, a potem pokazał wszystkich trenerów. „2023, Marek Piekarczyk nadal młody, muszę to nagrać, Lanberry, Justyna, Tomeczek. Zaczynamy kolejny sezon »The Voice of Poland«” – podkreślił.

Przypomnijmy, jedyną zmianą, jaka ma nastąpić w tej edycji „The Voice of Poland” jest fakt, że format poprowadzi Tomasz Kammel, a nie – jak dotychczas – Małgorzata Tomaszewska.

Kiedy nowa edycja „The Voice of Poland”?

14. edycja programu „The Voice of Poland” ruszy prawdopodobnie na początku września 2023 roku.

