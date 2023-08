Izabela Janachowska trafiła do szpitala. „Stan zagrażający życiu”

W czwartek 3 sierpnia odbyła się uroczysta konferencja dotycząca jesiennej ramówki stacji Polsat, w której udział wzięła plejada gwiazd. Wśród nich nie mogło zabraknąć Izabeli Janachowskiej, prowadzącej od lat „Ślubne pogotowie”, które zresztą powróci niebawem z nowym sezonem. Na tę okazję gwiazda wybrała różową stylizację, nawiązując z pewnością do popularnego ostatnio filmu „Barbie” Grety Gerwig.

Izabela Janachowska w szpitalu. Co się stało?

Jak dziś poinformowała prawie pół miliona swoich fanów na Instagramie Janachowska, tuż po ramówce Polsatu, trafiła ona do szpitala. „Ostatnie dni nie były dla mnie łatwe. W czwartek, tuż po ramówce trafiłam na Oddział Neurologii w stanie zagrażającym życiu. I tak z różowej Barbie stałam się pacjentką IPiN” – napisała gwiazda.

Dalej Janachowska zapewniła, że „dziś sytuacja jest już opanowana”, a „plan leczenia ustalony”. I chociaż, jak napisała, czekają ją „regularne badania i kontrole”, może już wrócić do domu, do swoich bliskich. „Mam do Was jednak apel: badajcie się! Nie ignorujecie objawów, jeżeli coś Was zaniepokoi, idźcie z tym do lekarza” – poleciła.

Na koniec gwiazda podziękowała całemu zespołowi klikniki za „cudowną opiekę”. „Wasza praca, codzienna walka o zdrowie i życie pacjentów jest bezcenna” – czytamy.

