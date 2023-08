Nowe i dobre thrillery na Netflix. Co warto obejrzeć?

Oscarowe produkcje przeplatane z obiecującymi świeżynkami, produkcji Netflix. Sprawdźcie, jakie thrillery warto obejrzeć na platformie. Przejrzyjcie listę nowości.

Thrillery na Netflix

„Paradise”



Mężczyzna, którego żona musiała oddać 40 lat ze swojego życia, aby spłacić dług ubezpieczeniowy, za wszelką cenę próbuje je odzyskać.



„Obiecująca. Młoda. Kobieta”



Po tym jak tragiczne wydarzenia przekreśliły przyszłość Cassandry, młoda kobieta szuka zemsty na tych, którzy stają jej na drodze.



„Kryzys”



Akcja rozgrywa się podczas epidemii opioidów, gdzie historie tajniaka, profesora i rozpaczającej matki zderzają się ze sobą.



„Synchronic”



Steve i Dennis jako ratownicy medyczni zostają wzywani do serii makabrycznych zgonów. Gdy znika córka jednego, drugi dostrzega związek z tajemniczym dopalaczem, którego zażyły wszystkie ofiary.



„Anon”



Technologia sprawiła, że w przyszłości prywatność nie istnieje. Detektyw prowadzi dochodzenie w sprawie seryjnego zabójcy, który zniknął ze wszystkich rejestrów.



„Nikomu ani słowa”



Dwóch nastoletnich braci kradnie by pomóc chorej matce. Napotykają ochroniarza, który utknął w studni na odludziu.



„Wioska”

Nad niegdyś malowniczą wioską góruje dzisiaj rozległe wysypisko śmieci. Młody mężczyzna pragnie wyrwać się z okowów losu więżących go z tym miejscem.





„Nie otwieraj oczu: Barcelona”



W tej rozgrywającej się w Barcelonie historii poszerzającej uniwersum hitu „Nie otwieraj oczu” tajemnicza siła wciąż dziesiątkuje ludzkość. Czytaj też:

QUIZ dla mądrali! Tylko finałowe pytania z „Postaw na milion”!Czytaj też:

15+ nowości w tym tygodniu na Netflix. Sprawdź, co obejrzysz