Zaznaczyli złą odpowiedź w „Postaw na milion” i doszli do finału? Jest oświadczenie programu

„Postaw na milion” cieszy się w polskiej telewizji ogromną sławą już od 2011 roku. Jego prowadzącym od początku jest Łukasz Nowicki. Chociaż ostatnio dziennikarz ogłosił, że żegna się po latach z „Pytaniem na Śniadanie”, po wakacjach zobaczymy go w nowych odcinkach popularnego teleturnieju. Tymczasem T TVP emituje jego powtórki.

Jeden z takich odcinków wywołał teraz niemałe zamieszanie. Dwójka uczestników, która brała udział w show w 2020 roku, odpowiadali na pytanie, które brzmiało: „Najdłuższe na świecie systemy metra mają chińskie miasta Szanghaj i Pekin. Poza Chinami najdłuższe metro jest w?”. Mieli do wyboru odpowiedzi: Moskwa, Madryt i Londyn.

Wpadka w „Postaw na milion”? Jest oświadczenie programu

Ostatecznie zawodnicy wskazali Londyn jako właściwy wariant i przeszli do finału z kwotą 25 tys. złotych. Widzowie, którzy oglądali powtórkę uznali, że jest to błąd, a poprawna odpowiedź na to pytanie to Moskwa. Oburzenie fanów było tak duże i komentarzy tak wiele, że produkcja zdecydowała się wydać oświadczenie w sprawie. W nim czytamy, że odcinek realizowany był ponad trzy lata temu, w związku z czym sytuacja dotycząca długości metra, faktycznie uległa już zmianie i teraz najdłuższe jest metro w Moskwie, które zostało rozbudowane.

„Odcinek był nagrywany na przełomie stycznia i lutego 2020 r. Sytuacja w momencie nagrywania była następująca: metro londyńskie liczyło 402 kilometry, a moskiewskie 390 kilometrów, natomiast w Madrycie miało 288 kilometrów. Wtedy, w 2020 r., poprawność odpowiedzi Londyn była niekwestionowana” – czytamy. Jak wyjaśniono, obecnie długość metra w Moskwie wynosi 424,7 km, więc faktycznie jest już dłuższe od tego w Londynie.

facebookCzytaj też:

W wieku 57 lat zmarł wieloletni partner Sandry Bullock. Rodzina wydała oświadczenieCzytaj też:

Fest Festival odwołany, klienci walczą o zwrot za bilety. Agencja promuje kolejne wydarzenie