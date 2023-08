15+ nowości w tym tygodniu na Netflix. Sprawdź, co obejrzysz

Co w tym tygodniu ma dla nas Netflix? Na platformie pojawi się kilkanaście tytułów, które warto poznać. Wśród nich kolejny sezon uwielbianej przez dzieci serii „Koci domek Gabi”, głośny w Polsce film „Polityka” i świeżynki, w tym „Zabić ból” z Matthew Broderickiem w głównej roli czy „Misja Stone” z Gal Gadot. Sprawdźcie pełną rozpiskę premier.

Nowości na Netflix w tygodniu od 7 do 13 sierpnia

„Koci domek Gabi”, sezon 8. – wtorek



Gabi i jej gromadka uroczych kotków z Kiciusiem Pandusiem na czele wspólnie tworzą i przeżywają masę przygód w magicznym świecie.



„Sportowe opowieści: Johnny Football” – wtorek



Dokument o ekspresowym wzlocie i jeszcze szybszym upadku futbolisty Johnny’ego Manziela. Zawiera wywiady z samym zawodnikiem, jego przyjaciółmi i trenerami.



„Zombieverse” – wtorek



W Seulu wybucha epidemia wirusa zmieniającego ludzi w zombie. Kto przechytrzy nieumarłych, rozwiąże trudne zadania i wyjdzie z tego wszystkiego żywy?



„The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh”, część 2. – wtorek



Tristan spotyka Lancelota po raz pierwszy od czasu tragicznego wypadku.



„Panie przodem: Historia kobiet hip-hopu” – środa



Serial dokumentalny, w którym raperki, tekściarki i ekspertki opowiadają o kobietach, które wywarły duży wpływ na muzykę i kulturę hip-hopową.



„Polityka” – środa



Spojrzenie na zachowania polskich polityków, gdy kamery są wyłączone.



„Zabić ból” – czwartek



Przyczyny i skutki epidemii opioidowej w USA to temat tego dramatu, którego bohaterami są sprawcy, ofiary i prawniczka, która pragnie odkryć prawdę.



„Czy poślubisz moje zwłoki?” – czwartek



Gdy policjant Ming-han znajduje dziwną kopertę, jego życie przybiera upiorny obrót. Teraz wspólnie z mężem, który jest duchem, muszą rozwiązać zagadkę kryminalną.



„Jagun Jagun. Wojownik” – czwartek



Młody człowiek, który pragnie zostać potężnym wojownikiem, wstępuje do elitarnej armii, gdzie czeka go gniew maniakalnego watażki i miłość nieustępliwej kobiety.



„Robokadeci” – czwartek



Niepozorny nastolatek dołącza do grupy młodych kadetów, którzy mają za zadanie stworzyć więzi z kosmicznymi robomechami i obronić Ziemię przed inwazją obcych.



„Gen Hoshino ReCollections 2015-2023” – czwartek



Od „Hitori Edge” po „Pop Virus” i nowsze trasy koncertowe - ta kolekcja zawiera najciekawsze momenty z występów Gena Hishino.



„Down for Love” – piątek



Bohaterami tego pogodnego i ciepłego programu reality o poszukiwaniu miłości są osoby z zespołem Downa, które doświadczają wzlotów i upadków związanych z randkowaniem.



„Misja Stone” – piątek



Agentka pracująca dla tajnej organizacji dbającej o utrzymanie pokoju na świecie próbuje powstrzymać hakerkę przed wykradnięciem cennej i niebezpiecznej broni.



„Pending Train” – piątek



Pewnego poranka pasażerowie tokijskiego pociągu muszą nagle rozpocząć walkę o życie, gdy ich wagon przenosi się do apokaliptycznej przyszłości.



„Namacalne dowody” – sobota



Detektyw i jasnowidząca weterynarz wyjaśniają przestępstwa popełniane w ich miasteczku. Tajemnica seryjnego mordercy okazuje się jednak sporym wyzwaniem.



„Poniedziałek” – sobota



Przypadkowe spotkanie dwojga amerykańskich ekspertów w Atenach przeradza się w gorący romans, który może jednak zostać boleśnie przerwany.

