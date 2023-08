„Belfer: Ostatnia lekcja” ze zwiastunem. Co nas czeka w 3. sezonie serialu?

Belfer, Paweł Zawadzki (Maciej Stuhr) powraca do Małomorza, gdzie mieszka jego ojciec, były marynarz (Jacek Koman). Zaczyna pracę w lokalnym liceum. Kiedy podczas ich wspólnego, szkolnego rejsu na statku Kapitan Borchardt znika Kacper Krynicki (Michael Zieliński), charyzmatyczny nastolatek, nonkonformista i kolorowy ptak, Belfer włącza się w skomplikowane śledztwo prowadzone przez podkomisarz Ewę Krawiec (Roma Gąsiorowska), jego dawną miłość.

Jakie tajemnice skrywają mieszkańcy rodzinnego miasta Pawła Zawadzkiego, malowniczego, nadmorskiego Małomorza? I czy przeszłość Belfra lub jego ojca ma jakikolwiek związek z zaginięciem chłopaka? Tego dowiedzieć sie mamy z 3. sezonu serii.

– Belfer w trzecim sezonie jest facetem dojrzalszym, bo doświadczonym już życiem. Jest w zupełnie innym miejscu niż kilka lat wcześniej, kiedy był trochę takim jeźdźcem znikąd, enigmatycznym bohaterem, o którym tak naprawdę niewiele wiedzieliśmy. Tym razem Paweł Zawadzki wraca do domu rodzinnego, przez co musi skonfrontować się ze swoją przeszłością. Dzięki temu widz dowie się o nim znacznie więcej. Zresztą jak i on sam. I to będzie ważna lekcja – mówi Maciej Stuhr, odtwórca tytułowej roli.

Kto wystąpi w 3. sezonie „Belfra”?

W 3. sezonie serialu „Belfer”, oprócz Macieja Stuhra, wystąpili: Jacek Koman, Roma Gąsiorowska, Agata Kulesza, Mirosław Baka, Katarzyna Herman, Jan Jankowski, Marek Kalita oraz aktorzy młodego pokolenia: Michael Zieliński Roman Garncarczyk, Wiktoria Kruszczyńska, Hubert Miłkowski, Kamil Pudlik i Karolina Kowalska.

Za reżyserię odpowiada Łukasz Grzegorzek, zdobywca nagrody za „Moje wspaniałe życie”, w kategorii najlepsza reżyseria na FPFF w Gdyni oraz nominowany za ten tytuł do Orłów 2022 w kategorii najlepszy film.

Scenariusz napisali Monika Powalisz i Przemysław Nowakowski („Bez tajemnic”, „Pakt”) oraz Liliana Pomykalska i Kacper Wysocki („Klangor”).

Kiedy premiera „Belfer: Ostatnia lekcja”?

„Belfer” wróci z 3. sezonem już 8 września. Serial obejrzeć można na CANAL+ online i CANAL+ Premium.

