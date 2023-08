Katarzyna Skrzynecka pokazała zdjęcia w stroju kąpielowym. „Grubsza nie musi oznaczać nieapetyczna”

Na Instagramie Katarzyny Skrzyneckiej w ostatnich dniach pojawiło się sporo fotorelacji z jej wakacji na Sardynii, gdzie spędziła siedem dni ze swoim mężem Marcinem Łopucki i młodszą córką Alikią Ilią. Wśród rodzinnych zdjęć, aktorka zamieściła także swoje sesje zdjęciowe w stroju kąpielowym, eksponującym jej sylwetkę.

Skrzynecka pisze o swojej figurze

W najnowszym poście Skrzynecka postanowiła zwrócić się do wszystkich, którzy wysłali jej „życzliwe i serdeczne słowa” dotyczące jej wieku i figury.

„Moja mama, która była babeczką o znacznie jeszcze okrąglejszych wymiarach niż ja, zawsze mawiała: »Grubsza wcale nie musi oznaczać nieapetyczna«” – napisała aktorka i dodała, że „trzeba umieć ładnie i z gracją nosić takie ciało, jakie się ma i umiejętnie je ubrać, aby było kobiece i zmysłowe”.

Skrzynecka poradziła, że kostium plażowy lub sukienka „dzielone na pół”, często „dobrze robią optycznie pełniejszej figurze”. „ Jak na 52 lata – i tak nie jest źle” – stwierdziła na koniec.

Internauci o Skrzyneckiej: Jedna z najpiękniejszych Polek

Wśród komentarzy pod postem aktorki pojawiło się wiele ciepłych słów pod adresem Skrzyneckiej.

„Należy Pani do najpiękniejszych Polek i piękno wcale nie musi oznaczać rozmiaru S”; „Należy Pani do najpiękniejszych Polek i piękno wcale nie musi oznaczać rozmiaru S”; „Pani Kasiu. Najważniejsze, że szczęśliwa”; „Kochana Pani Kasiu tu nie chodzi o wygląd tylko co ma się w głowie” – piszą internauci.

