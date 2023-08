Miszczak o zmianach w „Tańcu z Gwiazdami”. Odniósł się do przyszłości Pavlović

Od kiedy Edward Miszczak objął fotel dyrektora programowego Polsatu, w stacji zaszło wiele zmian. Większość z nich dotyczyła najważniejszych formatów jak „Nasz Nowy Dom” czy „Twoja twarz brzmi znajomo”. Zmiany nie ominą także show „Taniec z Gwiazdami. Dancing with the stars”.

Chociaż program miał pojawić się w wiosennej ramówce, to okazało się, że ekipa stacji nie zdążyła z wprowadzeniem wszystkich planowanych zmian, dlatego przesunięto premierę kolejnego sezonu. Prawdopodobnie widzowie zobaczą taneczne zmagania celebrytów dopiero wiosną 2024 roku.

Iwona Pavlović nie będzie oceniać w „Tańcu z Gwiazdami”?

Pod koniec maja 2023 do mediów trafiły informacje, że w „Tańcu z Gwiazdami” więcej nie zobaczymy Iwony Pavlović, która za jurorskim stołem zasiada od pierwszej edycji jeszcze emitowanej w TVN. Czarna Mamba bez wątpienia jest kultowym elementem programu. „Super Express” informuje, że jednak mimo to celebrytka może zniknąć z anteny. Wiadomo też, że program dalej będzie prowadzić Krzysztof Ibisz, ale losy Pauliny Sykut Jeżyny nie są jeszcze potwierdzone.

Edward Miszczak nie ma pewności co do „Tańca z Gwiazdami”

Teraz w rozmowie z Plejadą dyrektor programowy stacji przyznał, że nie ma pewności, czy taneczne show wróci na antenę wiosną. Kolejną niewiadomą jest skład jury. — Jury to nie problem, bo jak pani widzi, zmieniliśmy jury w „Twoja twarz brzmi znajomo” i jest ona rewelacyjna. Dzisiaj Paweł Domagała wstał i co było od razu? Kupa śmiechu. Jest pogodny, wesoły, dowcipny, a zarazem jest aktorem śpiewającym, więc wie, jakie krwi koryto przechodzą jego koledzy, uczestnicy. Z jurorami w „Tańcu z Gwiazdami” nie jest problem – powiedział Edward Miszczak.

W dalszej części dodał, że największym problemem jest skład uczestników. — Wszystko będzie, jak będą fajni uczestnicy. To jest zadanie przed producentem. On ma z tym problem, że już wszyscy tańczyli, więc bardzo trudno jest znaleźć fajną obsadę, która będzie rokować. Jeśli nie będzie dobrej obsady, to nie będzie tego programu – tłumaczył.

Na koniec podkreślił, że doniesienia o zwolnieniu Iwony Pavlović są tylko plotkami.

