Doda potwierdza plotki o rozstaniu z Pachutem? „Jestem na trudnym etapie życia”

Plotki o rozstaniu jednego z najpopularniejszych związków w show-biznesie krążą już od jakiegoś czasu. Chociaż początkowo Doda i Dariusz Pachut pokazywali wiele materiałów potwierdzających ich relację, to teraz nagle oboje milczą. Fani są przekonani, że relacja przeszła do przeszłości, a ostatni wpis wokalistki tylko ich w tym utwierdził.

Doda i Dariusz Pachut nie są już parą?

Doda niedawno wróciła do show-biznesu w wielkim stylu. Po premierze swojej ostatniej płyty niedługo wybiera się w trasę koncertową. Ostatnio sprawdziła się w roli prowadzącej podczas SuperHit Festiwal 2023, a jesienią w Polsacie pojawi się jej kolejny program. Powrót jednak nie był łatwy. Doda w wywiadach nie ukrywała, że w czasie nieobecności w mediach walczyła z depresją i bardzo przeżyła rozstanie z mężem Emilem Stępniem. Trzyletnie małżeństwo doprowadziło ją do stanów lękowych, a także problemów z prawem.

Wokalistka nigdy jednak nie ukrywała, że związek jest dla niej bardzo ważny. Z tego powodu wzięła nawet udział w randkowym reality show, gdzie szukała drugiej połówki– „Doda. 12 kroków do miłości”. Ostatecznie nie znalazła tam partnera, ale chwilę później przyznała, że związała się z podróżnikiem i sportowcem Dariuszem Pachutem. Konta gwiazd na Instagramie zalały wówczas ich zdjęcia ze wspólnych wyjazdów, ćwiczeń czy wygłupów. Teraz jednak z ich profili w mediach społecznościowych zniknęły ich liczne wspólne fotki, a fani zaczęli dociekać, co się stało.

Według mediów para miała rozstać się w połowie lipca, kiedy Doda występowała we Władysławowie podczas koncertu „Roztańczona Polska”. Wówczas między wokalistką a Pachutem miało dojść do poważnej kłótni, która doprowadziła do zakończenia relacji. – Po koncercie doszło między nimi do ostrej wymiany zdań w hotelu. Doda musiała podjąć trudną decyzję o rozstaniu – twierdził informator „Świata gwiazd”.

Doda wydała oświadczenie. Potwierdza rozstanie z Dariuszem Pachutem?

Zarówno Doda jak i Dariusz Pachut usunęli większość wspólnych materiałów, ale żadne z nich nie zabrakło głosu. Chwilę przed prezentacją jesiennej ramówki Polsatu Doda opublikowała post, który wydaje się być potwierdzeniem domysłów fanów. „Dziś odbędzie się ramówka Polsatu, na której będę przedstawiać mój najnowszy program, który jest spełnieniem moich marzeń, za który serdecznie dziękuję i na który wszyscy czekacie, dlatego proszę, by omijać temat mojego życia prywatnego” – możemy przeczytać na Instagramie wokalistki.

W dalszej części postu postanowiła przyznać, że obecnie przechodzi „trudny czas”. „Jestem na trudnym jego etapie, nie chciałabym, by większość czytelników zinterpretowała to jako promocję programu. Muszę/musimy przejść przez niego sami. Dziękuję za zrozumienie” – napisała Rabczewska.

Później podkreśliła, że nie chce, żeby zawirowania w życiu prywatnym nie były wykorzystane jako próba promocji nowego programu. „Muszę/musimy przejść przez niego sami. Dziękuję za zrozumienie” – zakończyła.

