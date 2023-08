Książę Harry nie będzie już ambasadorem firmy, którą założył. „Stał się piorunochronem dla negatywnego PR”

Brytyjskie media właśnie poinformowały, że książę Harry po trzech latach nie będzie już ambasadorem firmy ekoturystycznej, której powstanie zainicjował. To decyzja zarządu.

Travalyst powstało w 2019 roku. Celem firmy jest „zachęcanie branży turystycznej do bardziej zrównoważonego rozwoju”. Daily Mail donosi, że zarząd firmy wybrany w maju 2023 roku zdecydował, że książę Harry nie będzie dłużej ambasadorem Travalyst. Jak czytamy na portalu „Harry stał się piorunochronem dla negatywnego PR, szkodzącego postrzeganiu organizacji, które miał wspierać”.

Na stronie organizacji jest wymieniony jak założyciel i patron, ale nie będzie już twarzą. Ma być za to w stałym kontakcie z dyrektorem naczelnym i zarządem firmy. Książę Harry był ambasadorem od momentu powstania Travalyst, czyli przez trzy ostatnie lata.

Książę Harry założył firmę wspierającą zrównoważone podróże

Travalyst powstało w 2019 roku po tym jak książę Harry i Meghan Markle w ciągu 11 dni odbyli cztery podróże prywatnym odrzutowcem. Wówczas syn księżnej Diany stwierdził „że nikt nie jest doskonały”, a „ważne jest to, co robimy dla środowiska”.

Książę Harry postanowił podjąć inicjatywę mającą na celu zachęcanie firm turystycznych do bardziej zrównoważonego rozwoju. Te działania wsparły światowe marki jak: Booking.com, Skyscanner, Tripadvisor, Trip.com i Visa.

Meghan i Harry nie mają dobrej passy

To nie jedyne ciemne chmury, który zawisły nad Harrym i Meghan. Od pewnego czasu media nieustannie rozpisują się nad rozwodem pary. Co więcej, nie tak dawno pojawiło się ogłoszenie o skasowaniu po 1. sezonie podcastu Meghan, który tworzyła dla Spotify. Poza zawodowym rozczarowaniem to też strata finansowa. Na kontrakcie celebrytka miała zarobić 25 mln dolarów. Dodatkowo zgodnie z najnowszym sondażem YouGov, Amerykanka zanotowała najniższy w historii poziom popularności. Gorzej wypadł tylko skandalista książę Andrzej.

