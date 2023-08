Marcin Hakiel spotyka się z Magdaleną Stępień? Pokazali identyczne kadry z Gdańska

Niedawno głośno było o kryzysie w związku Marcina Hakiela i tajemniczej Dominiki. Od pewnego czasu tancerz nie publikuje żadnych materiałów z ukochaną, ale za to nie brakuje smutnych fotek i przemyśleń w opisie. Dokładnie tak samo gwiazdor zachowywał się po rozstaniu z Katarzyną Cichopek. Chociaż fani od dawna pytają go, czy to koniec jego związku, to celebryta udaje, że nie widzi tych komentarzy.

Marcin Hakiel związał się z tajemniczą Dominiką

O relacji Marcina Hakiela z tajemniczą Dominika media zaczęły rozpisywać się już jesienią zeszłego roku. Tancerz szybko potwierdził doniesienia, jednak ukrywał tożsamość kobiety. Publikował wiele zdjęć, ale na każdym z nich była odwrócona tyłem. Kobieta bardzo zżyła się z dziećmi Hakiela i Cichopek. Była nawet na komunii dziewczynki.

Marcin Hakiel zamienił tajemniczą Dominikę na Magdalenę Stępień?

Od jakiegoś czasu internauci dopytują Marcina Hakiela, czy ten rozstał się ze swoją wybranką. Na próżno można szukać nowych wspólnych fotek. Natomiast te, które tancerz dodaje w pojedynkę, nie są zbyt optymistyczne. Mimo że nie potwierdził, ani nie zaprzeczył końcu w związku z tajemniczą Dominiką, to właśnie opublikował niemal identyczne kadry jak Magdalena Stępień. Była dziewczyna Jakuba Rzeźniczaka udostępniła fotki z Gdańska, które zrobione są z okna apartamentu. Niemal identyczne ujęcia znalazły się na profilu ojca Adama i Heleny.

Serwis Pudelek skomentował się zarówno z modelką, jak i tancerzem. Oboje jednak postanowili nie tłumaczyć się z domniemanego wspólnego weekendu. Oboje wysłali taką samą wiadomość: Nie komentuję.

