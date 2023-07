Ewa Błaszczyk o stanie zdrowia córki. Wspomniała o „światełku w tunelu”

Ewa Błaszczyk w 1994 roku powitała na świecie dwie córki bliźniaczki – Aleksandra i Marianną. Ich ojcem jest pisarz Jacek Janczarski. Artysta zmarł w 2000 roku, a kilka miesięcy później Aleksandra straciła przytomność na skutek zakrztuszenia się tabletką i od tamtej pory pozostaje w śpiączce. 29-latka teraz zdecydowała się o dzieciństwie, a przede wszystkim wspomnieniami o sławnym ojcu.

Od tamtej pory Ewa Błaszczyk robi wszystko, żeby obudzić swoją córkę, z którą nie ma kontaktu od 23 lat. Zwraca też uwagę na problem, jakim jest brak rehabilitacji dzieci po ciężkich urazach neurologicznych. Założyła fundację „Akogo?”, a dzięki tej inicjatywie w 2012 roku powstała klinika Budzik.

Ewa Błaszczyk informuje o stanie zdrowia córki. Dziewczyna od 23 lat jest w śpiączce

Gwiazda w ostatnim wywiadzie dla Na żywo opowiedziała o postępach w leczeniu jednej z córek.

To skomplikowany proces, który wymaga pomocy sztabu ludzi. Co jakiś czas przechodzimy przez diagnozy porównawcze, dzięki czemu dowiadujemy się, czy mamy do czynienia z postępem, czy zanikiem. U Oli możemy mówić o drobnych postępach, lecz musimy pamiętać, że mijają właśnie dwadzieścia trzy lata od zdarzenia. Czas sprawia, że przebudzenie po takim czasie od strony medycznej, rozpatrywane jest raczej w kategorii cudu – przyznała 67-letnia gwiazda.

Ewa Błaszczyk przyznała, że cały czas obserwuje postęp medycyny, wspomniała też o tym, w czym pokłada największe nadzieje. – Ola trwa i czeka, a ja wciąż obserwuję, co dzieje się na świecie. Do niektórych rozwiązań podchodzę sceptycznie, ale staram się być na bieżąco ze wszystkimi możliwościami, jakie się pojawiają. Dla naszego zespołu genetyka i komórka macierzysta są światełkiem w tunelu – podsumowała w wywiadzie.